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Ahmet Şimşek Koleji
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Konforuyla Kadın Tulum Modelleri


Gündelik hayatta rahat ve konfor arayanların vazgeçilmezleri kadın tulum modelleridir. Tek parça halindeki ürünler harika tasarımlara sahiptir. Son derece itinayla tasarlanmış olan ürünlerde kaliteli dokuma ve usta el işçiliğinin eserleri vardır. Dolapların joker üyesi olduğundan çok çeşitli parça ile kombin yapılabilmektedir. Günü kurtarmak ve saatlerce dolabın önünde kombin yapmak istemeyenlerin ürünüdür. Romantik, şık ve spor bir kombin için idealdir. Kemer, askı, V yaka, boyun gibi detaylarla süslenmiş olan ürünlerle farklı tarz ve farklı kombinler oluşturabilirsiniz.

Kadın Tulum Şıklığı

Günün en şık ve tarz hanımı olmak istiyorsanız kadın tulum parçalarından birini seçerek giyinmelisiniz. Modelleri itibariyle beli daha ince, vücudu daha zarif ve bacak boyunu daha uzun gösterir. Bir hanımın isteyeceği bütün güzellik ve estetik sırlarına sahiptir. Yaz sıcaklarında askılı tişörtlerle kombin yapılarak kullanılan ürünler kazakla, gömlekle, triko ile kombin yapılabilir. Işıltılı detaylarla süslenmiş olan parçalar akşam yemeklerinde ve özel davetlerde tercih edilebilir. Daha rahat ve sade olanları ise işte, ofiste ve günlük aktiviteler için son derece uygundur. Sırt dekolteli, dar paça, jile, wideleg ve daha birçok model ve çeşitleri https://www.roman.com.tr/kadin-tulum adresinde bulabilirsiniz.

📆 31 Aralık 2020 Perşembe 11:22   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

Sıra Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Galatasaray 14 9 2 3 25 10 +15 29 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Beşiktaş 14 9 1 4 29 19 +10 28 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Alanyaspor 15 8 3 4 24 12 +12 27 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Gaziantep 14 7 6 1 27 16 +11 27 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Fenerbahçe 14 8 2 4 27 20 +7 26
6 Hatayspor 14 7 3 4 20 16 +4 24
7 Fatih Karagümrük 14 5 6 3 23 17 +6 21
8 Yeni Malatyaspor 14 5 5 4 18 17 +1 20
9 Trabzonspor 15 5 5 5 16 19 -3 20
10 Konyaspor 14 5 4 5 18 14 +4 19
11 Göztepe 15 4 7 4 21 18 +3 19
12 Çaykur Rizespor 14 5 4 5 20 22 -2 19
13 Kasımpaşa 15 5 4 6 18 23 -5 19
14 Sivasspor 14 4 5 5 13 16 -3 17
15 Antalyaspor 15 4 5 6 15 24 -9 17
16 Başakşehir 14 4 4 6 21 24 -3 16
17 Gençlerbirliği 14 4 3 7 14 23 -9 15
18 MKE Ankaragücü 14 3 3 8 16 22 -6 12 2021-22 1.Lig
19 Denizlispor 14 3 3 8 14 24 -10 12
20 BB Erzurumspor 15 3 3 9 15 28 -13 12
21 Kayserispor 14 2 4 8 9 19 -10 10

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