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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Gezi-Alışveriş » Faber Castell Kalem Çeşitleri
Faber Castell Kalem Çeşitleri


Çizim ve boyama yapmak yalnızca ressamlar tarafından değil, boş vakitte hobi olarak yapılan durumlar arasında da yer alıyor. Çizimlerinizi en kaliteli şekilde yapıp, canlı renkler kullanarak boyamak için faber castell ürünlerinden tercih edebilirsiniz. Kalem çeşitlerinden kurşun, uçlu, keçeli, tükenmez ve silinebilir kalemler arasından satın alarak kullanabilirsiniz.

Faber Castell Boya Çeşitleri

Yapılan resim ve tasarımları renklendirmek için pek çok boya çeşidi mevcuttur. Faber castell boya çeşitleri arasında yer alan kuru boyalar, sulu boyalar, pastel boyalar, guaj boyalar ve pek çok boya çeşidi sayesinde daha canlı resimler elde edebilirsiniz. Doğal içerikli olan boyalar sayesinde sağlığınızı tehdit etmeden kolaylıkla kullanım sağlayabilirsiniz.

Faber Castell Ürünlerinde En Uygun Fiyatlar

Boya ve kalemlerin yanı sıra çizim setleri, kalemtıraş, silgi, uç ve bir çok ürün arasında ihtiyacınız olanları faber castell ile sahip olabilirsiniz. Tüm ürünlerde fiyatlar her bütçeye uygun olarak ayarlanır. Tüm ihtiyacınız olan malzemelere en uygun fiyatlarda sahip olmak için https://www.guvensanat.com/faber-castell link adresine tıklayabilirsiniz.

📆 31 Aralık 2020 Perşembe 11:20   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

Sıra Takım
  • g
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  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Galatasaray 14 9 2 3 25 10 +15 29 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Beşiktaş 14 9 1 4 29 19 +10 28 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Alanyaspor 15 8 3 4 24 12 +12 27 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Gaziantep 14 7 6 1 27 16 +11 27 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Fenerbahçe 14 8 2 4 27 20 +7 26
6 Hatayspor 14 7 3 4 20 16 +4 24
7 Fatih Karagümrük 14 5 6 3 23 17 +6 21
8 Yeni Malatyaspor 14 5 5 4 18 17 +1 20
9 Trabzonspor 15 5 5 5 16 19 -3 20
10 Konyaspor 14 5 4 5 18 14 +4 19
11 Göztepe 15 4 7 4 21 18 +3 19
12 Çaykur Rizespor 14 5 4 5 20 22 -2 19
13 Kasımpaşa 15 5 4 6 18 23 -5 19
14 Sivasspor 14 4 5 5 13 16 -3 17
15 Antalyaspor 15 4 5 6 15 24 -9 17
16 Başakşehir 14 4 4 6 21 24 -3 16
17 Gençlerbirliği 14 4 3 7 14 23 -9 15
18 MKE Ankaragücü 14 3 3 8 16 22 -6 12 2021-22 1.Lig
19 Denizlispor 14 3 3 8 14 24 -10 12
20 BB Erzurumspor 15 3 3 9 15 28 -13 12
21 Kayserispor 14 2 4 8 9 19 -10 10

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