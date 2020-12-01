KADIKÖY BELEDİYESİ’NDEN UZAKTAN EĞİTİME ‘SORU BANKASI’ DESTEĞİ

Kadıköy Belediyesi pandemi nedeni ile okullarından ayrı kalan ve eğitimleri aksayan öğrencilere destek olmak ve sınavlarına yardımcı olmak için ücretsiz soru bankası ve konu anlatımı hizmetini devreye soktu. http://sorubankasi.kadikoy.bel.tr/ adresinden kayıt yapılarak kullanılabilecek hizmetten 5. Sınıftan 12. Sınıfa kadar öğrenciler yararlanabilecek.

Dünyayı etkisi altına alan Covid 19 salgını nedeni ile Kadıköy Belediyesi’nin eğitim birimleri olan Çocuk Sanat Merkezi, Gençlik Sanat Merkezi, Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi, Karikatür Evi, 19 Mayıs Gençlik ve Çocuk Eğitim Merkezi ve Kuşdili Gençlik Çocuk Eğitim Merkezi’nde eğitimler Nisan ayından itibaren uzaktan eğitim ile veriliyordu. Bu eğitim merkezlerinde kullanılan uzaktan eğitim programları öğrencilere ücretsiz olarak sunulacak.

5. Sınıftan 12. Sınıfa kadar tüm öğrencilerin yararlanabileceği eğitimde 300 binden fazla soru, 5 binden fazla konu anlatım videosu, onlarca deneme sınavı ve her sorunun çözüm videoları da bulunuyor. Öğrenciler yanlış yaptıkları soruların çözümlerini izleyebiliyor ve eksik oldukları yerleri tamamlayabiliyor. ‘Soru Bankası’ öğrencilerin istedikleri konulardan diledikleri kadar test oluşturmasına da imkân sağlıyor.

Kadıköy Belediyesi’nin online soru bankasından yararlanmak isteyen öğrenciler http://sorubankasi.kadikoy.bel.tr/ adresine girerek üyelik talep formunu doldurabilir, kısa mesaj ile kendilerine iletilecek kullanıcı adı ve şifre ile sisteme girebilir. Sistemde, kontenjan dâhilinde tüm İstanbullu öğrencilere yardımcı olunması planlanıyor.