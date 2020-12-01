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İstanbul’da trafik yoğunlaşırken, metrobüs duraklarında adeta insan seli oluştu


Ülke genelinde akşam saat 21.00’den itibaren uygulanacak olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul’da trafik yoğunlaşırken, metrobüs duraklarında adeta insan seli oluştu.

Cevizlibağ’da adeta insan seli – Tıkla İzle

Covid-19 ile mücadele kapsamında ülke genelinde bu haftada uygulanacak olan 56 saatlik sokak kısıtlaması akşam saat 21.00 itibariyle başladı. Kısıtlama öncesi İstanbul’da trafik yoğunluğu rekor seviyelere çıktı. TEM ve E-5 Karayolları ile ana arterlerde yer yer trafik neredeyse durma noktasına geldi.

Mesai bitiminde evine gitmek isteyen vatandaşlar toplu taşımalarda yoğunluk oluşturdu. Bu duraklardan biri olan Cevizlibağ Metrobüs Durağında adeta insan seli oluştu. Durakta metrobüs bekleyen vatandaşlar, durak içinde uzun kuyruklar oluştururken, sosyal mesafe unutuldu.

📆 18 Aralık 2020 Cuma 23:27   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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11 Konyaspor 11 4 3 4 15 11 +4 15
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13 Çaykur Rizespor 11 4 3 4 16 18 -2 15
14 Trabzonspor 12 3 5 4 13 16 -3 14
15 Antalyaspor 12 3 5 4 12 16 -4 14
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17 Gençlerbirliği 11 3 2 6 9 17 -8 11
18 Kayserispor 11 2 4 5 6 12 -6 10 2021-22 1.Lig
19 BB Erzurumspor 12 2 3 7 11 21 -10 9
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