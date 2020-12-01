Eston Şehir Koru’da yaşam tüm doğallığıyla başladı

Bahçeşehir’in gerçek dokusuna uygun; yeşille iç içe, yatay ve az katlı mimarisiyle bölgenin en beğenilen projesi Eston Şehir Koru’nun ilk etabında yer alan 134 villa, 2020 yaz döneminde teslim edildi ve 100’den fazla aile yeni evlerine yerleşti.

Nefes aldıran yeşil alan, ferah meydanve mekanlar



Her beklentiye hitap eden daire seçeneklerinin sunulduğu Eston Şehir Koru, ‘Villa’, ‘Katlı Villa’, az katlı ‘Koru Konakları’ ve ‘Koru Evleri’nden oluşuyor. 215 dönüme yayılan projede, 90 dönüm yeşil alan ve 25 dönüm aktivite ve oyun alanı bulunuyor.Proje, nefes aldıran meydanları, korusu, meyve bahçeleri, göleti, sosyal tesisi, çocuk oyun alanları ve tüm sosyal donatılarıile her mevsim tatil konforunda bir yaşam sunuyor.

113 bin metrekarelik alanda konforlu yaşam…

Polatyol Grubu6 yıl önce Bahçeşehir’de 1 milyon 600 bin metrekarelik arazi üzerinde Avrupa’nın en geniş alana yayılan gayrimenkul projelerinden Eston Şehir’i geliştirmeye başladı ve şimdiye kadar 68 bin metrekarelik alanda inşa ettiği Eston Şehir Mahallemve45 bin metrekarelik alanda inşa ettiği Eston Şehir Koru’nun ilk etabındatoplam 449 konutun teslimini gerçekleştirdi.

2. ve 3. etapların inşası sürüyor

Eston Şehir Koru’nun 1.Etabında yer alan 134 villada yaşamaya başlayanlar, keyifli ortamın tadını çıkarırken, projenin satışı tamamlanan diğer etaplarında da inşaat çalışmaları devam ediyor. 61 bin metrekarelik yeni inşaat alanında yer alan 2.etapta 177 adet, 3.etapta ise 67 adet konutun inşası sürüyor. Eston Şehir Koru, bu etaplarda yer alan toplam 244 konutu 2021 yılında teslim edecek.

Bahçeli evlere ilgi yüksek

Koronavirüs salgınının konut tercihlerini de önemli ölçüde etkilediği günümüzde, konut alıcıları artık şehrin içinde, evine hızlıca ulaşabileceği ve evden çıktığında kolayca sosyal hayatakarışabileceği, eğitim-sağlık-alışveriş konusunda tüm seçeneklerin yanıbaşında olduğu üstelik doğayla iç içe lokasyonlarda yaşamak istiyor.

Son beş yılda Türkiye genelinde bahçeli ev arayışı özellikle bahar ve yaz aylarında yoğunluk kazanırken, salgın dönemi ile birlikte bahçeli, yeşil alanı bol ve doğayla iç içe evlere yönelik evlere ilgi Mart 2020 döneminden beri artarak devam ediyor.

Güvenli yaşam

İlginin artması, insanların hem doğadan hem de şehirden kopmadan sakin ve güvenli bir yaşam sürmek istediğini ortaya koyuyor. Tüm bu beklentiler, yeşil alanlara ve depreme karşı güvenli yapılara sahip olmasının yanındaİstanbul’un zemini sağlam bölgelerinden biri olanBahçeşehir’e ilgiyi artırıyor.

Yeni etap Ocak 2021’de ön satışta

Uluslararası inşaat sektörü dergisi ENR (Engineering News Record) tarafından hazırlanan “Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi” arasında yer alan Polatyol Grubu tarafından geliştirilen Eston Şehir Koru’nun yeni etabı, 2+1’den 4,5+1’e, Bahçe Dubleks’ten Penthouse’a kadar farklı yaşam seçenekleriyle Ocak 2021’de ön satışa sunulacak.

SAYILARLA ‘ESTON ŞEHİR KORU’