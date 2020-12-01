TÜKODER’DEN Düzenlemeye Tepki! DİKKAT ELLER YUKARI! BU BİR ELEKTRİK FATURASI TAHSİLATIDIR!

Elektrik Dağıtım Tarifesinin Düzenlenmesi ile Perakende Satış Tarifesinin Düzenlenmesi hakkında tebliğde yer alan şirket harcamaları ile ilgili son zamanlarda basına yansıyan haberler ve tebliğ ile ilgili açıklama yapan TÜKODER Merkez Yönetim Kurulu; “2021’de şirketler harcadıkça biz daha çok zamlı elektrik faturası ödeyeceğiz” dedi.

Geçtiğimiz günlerde Elektrik Dağıtım Tarifesinin Düzenlenmesi ile Perakende Satış Tarifesinin Düzenlenmesi hakkında iki ayrı tebliğ Resmi Gazetede yayımlandı. 5 yılda bir tarifelere ilişkin teknik hesaplama yöntemleri açıklanmakta. Buna göre, bu tebliğ 2021 ila 2025 yılları arasındaki 5 yılı kapsamakta.

Yani 5 yıl için 82 Milyon vatandaşımız ne kadar daha soyulacağını bu tebliğ ile görüyoruz.

Bunun adı soygundur ve bu yıllardır devam etmekte.

Peki neden soygun?

Çünkü dağıtım şirketleri, seyahat ve konaklama giderlerinden temsil-ağırlama giderlerine, personel yol giderlerinden büro harcamalarına kadar bütün kalemlerini yine biz tüketicilere ödetecek, hem de son tebliğe göre fahiş oranda zamlı olarak.

Yani, 2021’de şirketler harcadıkça biz daha çok zamlı elektrik faturası ödeyeceğiz.

Elektriğin tuşuna basıp gecekondunuzda ya da mütevazı dairenizde veya para kazanmaya çalıştığınız büronuzda, işyerinizde lambanızı yaktığınızda hangi kalemleri ödüyorsunuz biliyor musunuz?

Elektrik dağıtım şirketlerinin; Dernek aidat giderleri, Temsil, Ağırlama, İlan giderleri, Denetim, Danışmanlık, Müşavirlik, Mahkeme, Dava, Avukat, İcra, Arabuluculuk, Haberleşme, Seyahat, Konaklama, Personel yollukları, Büro harcamaları ve daha neler neler.

Yani daha karpuz kesecektik durumu. Daha başka kalem varsa onları da tüketici öder değil mi?!

Ve bu kalemlerin hepsi de bilmediğimiz bir oranda zamlandı artık.

Bu yıllardır yapılıyor ve tüketicinin bundan belki de haberi bile yok.

Bu bir de ekonominin bitik, pandeminin de pik yaptığı bir ortamda, paranın kazanılamadığı birçok işyerinin kapalı olduğu, hiç kimsenin evine doğru dürüst ekmek götüremediği bir ortamda yapılıyor.

Halka IBAN numarası verildiği ama tek bir kuruş verilmediği, ne haliniz varsa görün tavrının olduğu bir ortamda yapılıyor.

Biz pandeminin başından beri seslendiğimiz gibi halk için yine sesleniyoruz: FATURAMI DEVLET ÖDESİN!

Ama biz bunu derken, bu sese kulak vermek bir yana ELEKTRİK FATURAMIZ DAHA DA KATLANIYOR!

Ama bu kalemler eksik. Mesela dağıtım şirketlerinin sahiplerinin tatilleri, yeni alacakları arabalarının vergileri, yeni villalarının emlakçı komisyonu, belki de uçaklarının tescil paraları yok kalemler arasında(!)

Bu ülkenin vatandaşlarının çektiği artık yeter, değil mi!

Tüm bunların sebebi mevcut iktidarın elektrik dağıtımını yıllar önce özelleştirmesi ve vatandaşın ciğerine basa basa şirketler lehine düzenlemeler getirmesidir.

Bizler bu şirketlere karşı açtığımız davalarda en başta devleti yönetenleri ve bu kalemlerin iptal olmasını engelleyen yasaları gördük.

Halkı koruması gerekenler halkı değil şirketleri koruyorsa burada söylenecek artık bir şey kalmamıştır.

HERKES LÜTFEN ELEKTRİK FATURASINA BAKSIN, KULLANIMININ 2 KATI KADAR ÜCRETLENDİRME YAPILDIĞINI GÖRECEKSİNİZ.

BU ÇIKAN FATURA İŞTE BU KALEMLERLE VE GELEN ZAMLARLA BU HALE GELİYOR.

O yüzden aslında evinize gelen basit bir fatura değil.

“ELLER YUKARI.

BU BİR ELEKTRİK FATURASI TAHSİLATIDIR”