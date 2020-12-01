MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Genel, Manşet, Sivil Toplum, Toplum » Kaz Dağları’ndan Toroslara Uzanan Hikaye
Kaz Dağları’ndan Toroslara Uzanan Hikaye


İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, “Kaz Dağları’ndan Toroslar’a: Tahtacı Türkmen Alevileri” isimli eseri kitapseverler ile buluşturdu. Tahtacı topluluğuna ait sesli ve yazılı ürünlerin kayıt altına alındığı eserde, karekodlar aracılığıyla nefes, dua ve türkülere dair ses kayıtları dijital ortamda dinlenebiliyor.

Kaz Dağları’ndan Toroslar’a: Tahtacı Türkmen Alevileri” isimli kitap İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları tarafından yayımlandı. Eser, 2015 yılından itibaren Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Manisa, Muğla, Denizli, Burdur, Antalya ve Mersin’de sürdürülen antropolojik çalışmanın bulgularına dayanıyor. Tahtacı topluluğunun sesli ve yazılı ürünlerini kayıt altına alan çalışma, dijital ortamda dinlenmek üzere hazırlanmış ses kayıtlarından ve bu ses kayıtlarında yer alan nefes, dua ve türkülerin ait olduğu dini ve kültürel arka planı anlatan bir metinden oluşuyor.

Amed Gökçen, Zeynep Altop ve Bade N. Çayır’ın uzun bir döneme yayılan çalışması, titiz ve detaylı bir biçimde kaleme alınmış bir kültür anlatısı olmanın yanı sıra, 200’e yakın nefes, dua ve türkünün kaydını dijital ortamda erişilebilir kılarak araştırmacılara ve konuya ilgi duyanlara muazzam bir arşiv sunuyor ve etnografik saha çalışmasının iyi bir örneğini oluşturuyor.

Galeri
📆 07 Aralık 2020 Pazartesi 21:51   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

Ahmet Berhan Yılmaz
VAKTİKERAHET
07 Aralık 2020 Pazartesi
SIR KÜPÜ Şair
ŞİİR TADINDA
30 Kasım 2020 Pazartesi
Sefa BAYRAMIÇ
GAZETECİLİĞİN MİLADI
18 Kasım 2020 Çarşamba

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

Sıra Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Alanyaspor 10 7 2 1 20 5 +15 23 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Galatasaray 11 7 2 2 19 7 +12 23 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe 11 7 2 2 22 13 +9 23 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Beşiktaş 10 6 1 3 20 17 +3 19 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Fatih Karagümrük 11 4 5 2 19 12 +7 17
6 Göztepe 10 3 6 1 16 10 +6 15
7 Konyaspor 10 4 3 3 12 7 +5 15
8 Gaziantep 10 3 6 1 15 13 +2 15
9 Başakşehir 11 4 3 4 17 16 +1 15
10 Kasımpaşa 11 4 3 4 13 13 0 15
11 Yeni Malatyaspor 10 3 4 3 11 13 -2 13
12 Trabzonspor 11 3 4 4 13 16 -3 13
13 Antalyaspor 11 3 4 4 12 16 -4 13
14 Çaykur Rizespor 10 3 3 4 13 16 -3 12
15 Hatayspor 8 3 3 2 7 12 -5 12
16 Sivasspor 10 2 4 4 9 12 -3 10
17 BB Erzurumspor 10 2 3 5 11 17 -6 9
18 Kayserispor 10 2 3 5 6 12 -6 9 2021-22 1.Lig
19 Gençlerbirliği 10 2 2 6 8 17 -9 8
20 Denizlispor 10 1 3 6 8 18 -10 6
21 MKE Ankaragücü 9 0 2 7 7 16 -9 2

BAĞLANTILAR