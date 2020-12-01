Göğüs Dikleştirme İşlemi Nasıl Yapılır? Gögüs Dikleştirmede Silikon da Kullanılabilir Mi?

Göğüste bulunan fazla deri sonucunda göğüs eski formunu kaybederek sarkmaya başlar. Mastopeksi olarak adlandırılan göğüs dikleştirme ameliyatları sayesinde sarkan deriler toplanarak, hastanın dik bir görünüm elde etmesi sağlanır. Birçok nedenden dolayı göğüsler canlı ve sert görünümünü zamanla kaybedebilir. Bu durumda göğüs dikleştirme işlemi uygulayarak, eski formunu geri kazanmasını sağlayabilirsiniz.

Göğüs dikleştirme işlemi uygulanarak hastanın doğal ve simetrik sonuçlar elde etmesi sağlanır. Dikleştirme işleminde dikkate alınan ilk şey hastanın beden ölçüleri olur. Belirlenen bedene göre en uygun şekilde dikleştirme işlemi gerçekleştirilir. Meme incelemesini yapan uzman istenilen ölçülerin farkını belirler. Genel olarak tüm kadınlarda sağ ve sol göğüs arasında bazı farklılıklar görülür. Göğüsteki boyut farkları incelenirken aynı zamanda buna bağlı olarak meydana gelebilecek sarkmalar da belirlenir.

Dikleştirme işlemi yapılırken göğsün durumu, gevşeklik ve sarkıklık gibi detaylar dikkate alınarak izlenecek yol belirlenir. Genel olarak farklı yöntemlerle yapılan göğüs dikleştirme işlemlerinin tamamında genel anestezi kullanılır. Hastanın tercih ettiği göğüs dikleştirme yöntemine bağlı olarak ameliyat süresi değişse de ortalama 2-4 saat arasında sürmektedir.

Göğüs dikleştirme ameliyatında belirlenen yöntem ve hasta beklentisine bağlı olarak kullanılan silikon tipi değişiklik gösterebilir. Hastanın göğüs yapısı ve meme bezi miktarına bağlı olarak operasyonda silikon desteğine yer verilebilir. Özellikle hafif sarkma şikayeti ile gelen hastalarda silikon protes kullanılır. Bunun yanı sıra meme bezinin az olduğu durumlarda da meme altına silikon protez yerleştirilebilir.

Göğüs Dikleştirme İşlemi Gerekli Midir?

Birçok kadın farklı nedenlerden dolayı göğsündeki bazı durumlardan şikayetçi olabilir. Özellikle göğüs boyutunun büyük ya da küçük olması durumunda birçok kadın cerrahi müdahalelere ihtiyaç duyar. Farklı nedenlerden dolayı sarkma problemi yaşayan kadınlar göğüs dikleştirme işlemin ihtiyaç duyar. Özellikle zamana ve yaşa bağlı olarak deride oluşan sarkmalar göğüste de kendini gösterir.

Sağlık ve fiziksel açıdan hayatınızı olumsuz etkileyen göğüs sarkmalarında cerrahi müdahaleler kaçınılmaz olabilir. Fiziki açıdan sizi zorlayan bir problem oluştuğunda göğüs dikleştirme işlemi yaptırmak hayat kalitenizi artırabilir.

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