iPhone 11 Ekran değişimi

iPhone 11 ekran değişimi ve OlediPhone 11 ekran değişimi seçenekleri kapsamında servisimizde 6 ay garantili müşterilerimize apple servis orijinali sunuyoruz.

iPhone 11 kullanıcıları için en çok teknik servisimize ekran değişimi için kayıt açılmıştır. Kullandığımız orijinal Apple iPhone 11 ekran fiyatı ve kalitesi tamamen yetkili servis ürünüdür. Orijinal muadili olediPhone 11 ekran, orijinal ekrandan sonra kullanılabilecek en iyi kalitedeki ekrandır.

Yüksek ücretler alınarak kullanılan bu telefonların, ekran değişimi için servis orjinalifiyatıda bir hayli yüksek gelmektedir. Bu amaçlar yetkili servis dışında güvenilir firmalarda citrus mobil firmasında yapacağınız orijinal ve 6 ay garantili CWR marka iphone 11 ekran değişimi ile %50 ye varan fiyat ile ekran değişimi yapabilirsiniz.

iPhone 11 Ekran Değişimi Garanti Süresi

iPhone 11 ekran değişimi sonra garanti süresi 6 ay ( 180 gün )’ dür. iPhone ekran değişimi garantiyi bozar mı? sorusuna cevap Apple firmasının verdiği kararlara bazen anlık olarak değişmektedir.

Şu andaki kararına göre Apple iPhone telefonlar ekran değişimi sonrası kullanıcı hataları durumunda telefona ücretli değişim yapmaktadır. Bu hizmette ekran değişip değişmemesi önemli değildir. Teknik servisimizde yapılan ekran değişimi ve diğer arızalar için yapılacak işlemlerin tamamında 6 ay garanti verilmektedir. Garanti süresi boyunca darbe kaynaklı kırılma çatlama ve sıvı teması nedeni ile alınan hasarlar geçerli değildir.

iPhone 11 Ekran Değişimi Fiyatı

iPhone 11 ekran değişimi fiyatı kullanılacak ekrana göre değişmektedir. Citrus mobil cep telefonu teknik servisinde CWR marka iphone 11 ekran değişimi ve servis orjinaliiphone 11 ekran değişimi yapılmaktadır. Cwr marka ekran değişim orijinal ekrana göre %50 ye varan fiyat avantajı sağlamaktadır. iPhone ekran değişimlerini alanında uzman teknisyenler tarafından yapılmaktadır.

iPhone 11 Ekran Değişimi Servis Süresi

iPhone 11 cep telefonu ekran değişimi için servis süreci müşterinin bize ulaşması ve teknik servis için almak istediği hizmeti seçerek başlar.

Yerinde servis hizmeti ile cep telefonunu tamir ettirmek isteyen müşterilerimiz, telefonu tamir ettirmek günü ve saati belirterek servis kaydını oluşturur. Belirtilen zamanda teknik servis arkadaşımız müşterimiz ile görüşerek belirttiği konumda telefonunun ekran değişimi yaparak müşterimize teslim eder.

Kargo ile telefonu teknik servisimize göndermek isteyen müşterilerimiz Yurtiçi Kargo firmasından 648648423 nolu anlaşma kodu ile ücretsiz kargo ile gönderebilirler. iPhone 11 cep telefonun ekran değişim işlemi tamamlandıktan sonra müşterimize ücretsiz kargo ile tekrar geri gönderim yapabiliriz. Müşterimizi ödeme işlemi Havale – EFT işlemi ile yapabilmektedirler.

iPhone 11 ekran değişimi için teknik servisimize gelmek isteyen müşterilerimiz servisimizde bekleme ve işlem süresi toplamda ortalama 30 dakikadır. Çayınızı kahvenizi içerken bizde o arada sizin iPhone 11 telefonun ekran değişim işlemini tamamlamış oluyoruz.

iPhone 11 telefonunuz ile ilgili herhangi bir sorununuz var ise canlı whatsapp destek hattından anında cevap alabilirsiniz. iPhone 11 ekran değişimi yerine iphone 11 cam değişimi işlemi hakkında bilgi almak isterseniz canlı destek hattından anında cevap alabilirsiniz.

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