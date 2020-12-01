“2021 Rıfat Ilgaz Roman Ödülü Yarışması” Düzenlendi

Cide Belediyesi tarafından, günümüzde toplumcu gerçekçi edebiyatı yaşatmak ve yeni yazarlar/yapıtlar kazandırmak amacıyla, Türk edebiyatının çınarı Rıfat Ilgaz adına bir roman ödülü yarışması düzenlendi.

Yarışmanın son başvuru tarihi 20 Nisan 2021 olup, kazanan yapıt 25 Haziran 2021 tarihinde açıklanacaktır.

“2021 Rıfat Ilgaz Roman Ödülü Yarışması” nın ödül seçici kurulu; Feyza Hepçilingirler, Hidayet Karakuş, Öner Yağcı, Mehmet Saydur ve Eren Aysan’dan oluşmaktadır. Birincilik ödülü ise, Beşbin TL (5.000) olarak belirlenmiştir. Başvurular, “Cide Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Rıfat Ilgaz Ödülü, Cide/Kastamonu” adresine yapılacaktır.

“2021 Rıfat Ilgaz Roman Yarışması”na katılım koşulları ve biçim şöyledir:

*Yazarlar, kitap oylumundaki (A4 kâğıdına 12 punto ve Times New Roman fontuyla yazılmış ve spirallenmiş) yayımlanmamış bir roman dosyası ile yarışmaya katılabilir.

*Ödüle katılanlar, başvuru ekinde yaşam öykülerini, açık adreslerini, iletişim bilgilerini bir zarf içinde göndermelidir.

*Birincilik ödülü alan dosyanın ilk yayım hakkı Cide Belediyesi’ne aittir ve bin (1000) adet bastırılacaktır. Telif hakkı olarak üç yüz (300) kitap verilecektir.

*Dosyalar elden verilebileceği gibi kargo ya da postayla en az 6 (altı) örnek gönderilecektir. (Düzenleme kurulu postadaki gecikmelerden sorumlu değildir.)

Ayrıntılı bilgi ve yarışma şartnamesine, “www.cide.bel.tr” adresinden ulaşılabilir.

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