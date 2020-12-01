“ALBARAKA TÜRK 6. ULUSLARARASI HAT YARIŞMASI” İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI

Katılım Bankacılığı sektörünün öncüsü Albaraka Türk’ün kültür-sanat etkinlikleri kapsamında 2005 yılından bu yana üç yılda bir düzenlediği “Albaraka Türk Uluslararası Hat Yarışması’nın 6.’sı için başvurular başladı. Dünyanın en prestijli Hat yarışmalarından biri kabul edilen yarışma için eserlerin son kabul tarihi 15 Nisan 2021

Katılım Bankacılığı sektörünün öncüsü Albaraka Türk, katılım bankacılığı sektöründeki başarısını kültür sanat alanındaki faaliyetleriyle devam ettiriyor. Geçmişten günümüze süregelen kültürel değerlerimizin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması misyonuyla hareket eden Albaraka Türk’ün, 2005 yılından bu yana düzenlediği “Albaraka Türk Uluslararası Hat Yarışması’nın 6.’sı için başvurular başladı.

Bu yıl tema “Toplum ve Güzel Ahlak”

2005 yılından bu yana her üç yılda bir düzenlenen ve bu yıl 6.’sı düzenlenecek olan Albaraka Türk Uluslararası Hat Yarışması için bu yılki tema “Toplum ve Güzel Ahlak” olarak belirlendi. Sanatseverler, ön başvuruların başladığı yarışma için gerekli tüm detaylara www.albarakahat.com adresinden ulaşılabilir. Eserlerin son kabul tarihi ise 15 Nisan 2021 olarak belirlendi.

Eserleri değerlendirecek olan jüri; M. Uğur Derman, Hasan Çelebi, Hüsrev Subaşı, Savaş Çevik, Ali Toy, MehmedÖzçay ve Davut Bektaş gibi alanında dünyanın en önde gelen saygın isimlerinden oluşuyor. “Toplum ve Güzel Ahlak” teması etrafında gerçekleşecek olan yarışmaya yurt içi ve yurt dışından yoğun katılım beklenirken, dereceye giren ve jürinin uygun bulacağı eserlerin sahibi yarışmacılar toplamda 600 bin TL teşvik ödülü kazanacak.

Öte yandan; Albaraka Türk Uluslararası Hat Yarışması, her dönemde farklı ülkelerden birçok sanatçının katılımıyla uluslararası bir sanat ağının kurulmasına olanak sağlıyor. Her dönemde farklı bir tema paralelinde gerçekleşen yarışma bugüne kadar ‘’Mutlak Güzeli Arayış’’, ‘’Yardımlaşma ve Yardımseverlik’’, ‘’Adalet ve Kul Hakkı’’, ‘’İnfak’’ konularının ardından son olarak 2017 yılında “Dua” temasıyla gerçekleştirilmişti.