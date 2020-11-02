BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ BİR BÜTÜNDÜR

Kardiyoloji Uzmanı Dr Emre Ertürk ile son günlerde çok tartışılan bağışıklık konusunu konuştuk. Kalp ve damar hastalıkları doktoru olmasından dolayı ve ilaç-operasyon ile değil uzun vadeli sağlıklı yaşam alışkanlıklarıyla hastalarının hayatını bir bütün olarak ele alarak tedavi eden Emre bey’in kıymetli görüşlerini aldık.

“Diyabet, obezite ve sigara bağışıklık sisteminizi etkileyip olması gerektiği gibi çalışmasını engeller

Vücuttaki hastalıklar, enfeksiyonlar ve virüslerle mücadeleye karşı bağışıklık tepkimiz çok karmaşıktır, bazı insanların neden daha dengeli bir bağışıklık yanıtına sahip olduğu hakkında bilmediğimiz çok şey vardır.

Bütün, işlenmemiş gıdalar iyi bir seçim diyerek söze başlayabiliriz. Ve toplumda aslında az çok hepimizin bildiği birkaç şeyi özetleyelim

Sarımsak: Eğer tüketebilirseniz çiğ olması makbül ancak yiyemem diyorsanız yemeklerde kullanabilirsiniz.

PrebiyotiklerSağlıklı bağırsak bakterileri enfeksiyona karşı bizi korur. Lif içeren prebiyotikler bağırsaklarınızı sağlıklı tutmanıza yardımcı olur. Peki hangi gıdalarda var derseniz ; kuşburnu,muz, Pırasa, yer elması, bamya, enginar, kereviz, domates, soğan, sarımsak, hindiba, Fasulye, mercimek, bezelye, nohut, buğday, yulaf, kara buğday, arpa, kepekli pirinç, Ceviz, badem, fındık, ketentohumu ve tabi ki yoğurt

C vitamini açısından zengin gıdalar:Düzenli C vitaminli gıdalar tüketmek

Üst solunum yolu enfeksiyonu semptomlarının şiddeti ve süresinde önemli azalmasını sağlar. Portakal, mandalina, greyfurt, kivi, ananas, çilek Limon,Kırmızı ve yeşil biber,Domates,Roka, maydanoz, marul gibi yeşillikler,Taze kuşburnu,Brokoli, lahana, ıspanak gibi sebzeler C vitamininin önemli kaynakları arasında yer alır.

Antioksidanlar Stres bağışıklık sisteminizin zayıflamasına yol açabilir ve daha fazla hastalığa yatkın hale gelebilirsiniz. Çilek, havuç ve ıspanak gibi renkli meyve ve sebzeler, daha güçlü bir bağışıklık sistemi anlamına gelir oksidatif stresi önleyebilir. üzüm, kızılcık, çilek, kiraz, mürdüm eriği gibi kırmızı meyveler, Yüksek antioksidan içeriğiyle nar “süper besin”diye de anılır cilt açısından olumlu etkisinden dolayı toplumda birçok insanın sofrasından eksik etmeme nedeni. Ispanak alpha lipoik asit ve lutein açısından zengin bir besindir

Bazı araştırmalarda bitter çikolatanın kandaki HDL (iyi) kolesterol seviyelerini yükseltebildiği ve LDL (kötü) kolesterolün oksidatif etkiye maruz kalmasını engelleyebildiği gözlemlenmiştir. LDL kolesterolün oksidatif etkiye maruz kalması kalp sağlığı açısından tehlikelidir.

SADECE BESİNLERLE BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ GÜÇLENDİRİLİR Mİ?

Aslında bunu bilmek için hekim olmaya lüzum yok hepimizin bildiği gibi olumlu bakış açısına sahip olmanın stres ve iltihabı azalttığını, enfeksiyona karşı dayanıklılığı artırır ve olumsuz duygular sizi soğuk algınlığı ve gribe karşı daha duyarlı hale getirebilir.Hayata karşı tutumunuz yaşamda birçok şeyi değiştirdiği gibi sağlığınızı da olumlu yönde etkileyecektir.Pandemi sürecinde bunu daha iyi anlıyoruz aslında.

D VİTAMİNİ EKSİLİĞİNE DİKKAT!

Temiz hava ve güneş ışığı doğal d vitamini kaynağıdır. Kış aylarında ve karantina sürecinde doktorunuza danışarak takviye alabilirsiniz. Enfeksiyonla mücadelede d vitamini önemli mühimmatlardan biri

TEK BİR ÖĞE DEĞİL BİR BÜTÜN

Sadece gıda ya da olumlu düşünmek değil bağışıklık sistemimizin gücünde ;genetik mirasımız, düzenli yaşam alışkanlıkları (egzersiz, günde 7-8 saat uyku,psikolojik etkenler ,vs…) bir sürü etkendir.

Kalp sağlığınız içinde bağışıklık sisteminiz içinde az önce anlattıklarımı bir bütün olarak alın lütfen. Avuç avuç bilinçsizce takviye gıda alan birçok insanın iyi bir şey yaptığını zannederken aslında vitamin zehirlenmesi riskiyle karşı karşıyalar

Lütfen hekiminize danışmandan ilaç,takviye ya da tedavi önerilerini uygulamayınız. “

Sağlıklı Günler!

Dr Emre Ertürk

Kardiyoloji Uzmanı

www.emreerturk.com.tr

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