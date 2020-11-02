Evde Spor Yaparken Doğru Bilinen Yanlışlara Dikkat!

Tüm dünyayı etkisi altına alan Yeni Tip Koronavirüs (COVID-19) ile mücadele hız kesmeden devam ederken vakaların tekrar artışa geçmesi, yeni yasakları da beraberinde getirdi. Bu dönemde ise salgın nedeniyle evde daha fazla vakit geçiren, hareketsiz kalan ve spor salonlarına gitmek istemeyen birçok kişi egzersiz arayışı için online platformlara yöneldi. Bu arayışın hareketsizliği azaltmak adına olumlu olduğu kadar yanlış yapılacak hareketlerinde olumsuz sonuçlar doğurabileceğini söyleyen Romatem Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Serap Latif Raif, “ Egzersiz yapmak elbette ki çok önem fakat dikkat etmeniz de fayda var. Terlemenin kilo vereceğiniz anlamına geldiğini ve titrediğin için daha iyi yaptığını düşünmek gibi doğru bildiğimiz birkaç yanlıştan vazgeçmemiz gerekiyor. Yoksa hayatınıza hareket katayım derken sağılık sorunlarına neden olabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Yeni Tip Koronavirüs (COVID-19) vakaları her geçen gün artarak devam ediyor. Aşı çalışmalarında son aşamaya gelinirken salgının yayılım hızını yavaşlatmak için ülkelerde çeşitli tedbirler alınıyor. Bu kapsamda ülkemizde de yeni tedbirler alındı ve yarı karantina dönemine geçiş yapıldı. Tekrardan başlayan yasaklar ile birlikte vatandaşlar artan hareketsizliğin yol açabileceği sorunlardan korunmak için online platforlardan basit egzersiz arayışlarına da başladı. Uzmanlar ise hareketler yapılırken sakatlık yaşanmaması için kişileri dikkatli olmaları yönünde uyarıyor.

İyi Bir Araştırmacı Olmalısın

Gündelik yaşantımıza fiziksel aktivite katmanın bağışıklık sistemi için de büyük önem taşıdığını belirten Romatem Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Serap Latif Raif, “ Bu hareketleri yaparken dikkat etmek gerekiyor. İlk olarak iyi bir seçici olmalıyız. İnternette binlerce spor videosu karşımıza çıkabilir. Önüne gelen herkes bunu çekebilir o yüzden öncelikle kendi vücudumuza uygun ve güvenilir kaynak olan çekimi uygulamalıyız. Bir efsane var yoğun çalışma hızlı sonuç verir. Bu vücudunuza bağlıdır. O yüzden performansınızı kademeli arttırmanız gerekiyor. Bir anda yüklenmeler sakatlık yapabilir. Terleyince kilo vereceğim düşüncesi karşımıza çıkan en büyük yanlışların başında geliyor. Kalın giyinmek de terletir. Bu düşünce ile yapılan çalışmanın sonucunda vücut susuz kalabilir başka sorunlar ortaya çıkabilir“ ifadelerini kullandı.

Dinlenmek Büyük Önem Taşıyor

Dinlenmenin de çok önemli olduğunu dile getiren Dr. Raif, sözlerini şöyle sürdürdü: “ Kasların çalışmaya kadar dinlenmeye de ihtiyacı var. Biz ara vermeden egzersiz programına devam edersek zorlamaya bağlı sorunlar oluşabilir. Isınmadan direk hareketleri yapmaya başlamamalıyız. Bu ısınma ile vücudumuza hazırlık ol komutu vererek ani sakatlanmaların önüne geçebiliriz. Çalışma yapacağız ortamında rahat olması önem taşıyor. Bu yapacağınız hareketlerin vücudunuza daha iyi etki oluşturması için beslenme ve uyku düzeninize de dikkat etmek gerekiyor”

Kutu

Uzaktan çalışma, çevrimiçi evde eğitim ve medya tüketimi (Film, dizi izleme vs) süresi ile günlük oturma oranı da arttı. Kesintisiz süreler boyunca oturmanın kan akış düzenlemenizi ve kaslarınızı olumsuz etkiliyor. metabolizmayı yavaşlatır ve bu da kan şekerini kontrol etme sorununu ortayı çıkarı. Bu durum da sizi kanser, kalp hastalığı, Tip 2 diyabet ve diğer ciddi sağlık sorunları için daha yüksek risk altına sokar. Öyle ki Amerikan Kanser Derneği tarafından yapılan bir araştırmaya göre, her gün altı saat veya daha fazla oturan insanların üç saatten az oturanlara kıyasla erken ölüm riski daha fazla olduğu görülüyor.