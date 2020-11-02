Ünlü youtuber Enes Batur feci kazada ölümden döndü!

Ünlü youtuber feci kazada ölümden döndü – Tıkla İzle
Kaza sabah saatlerinde Etiler Tepecik yolu üzerinde meydana geldi. Aracıyla seyir halinde bulunan Enes Batur, direksiyon hakimiyetini kaybettiği lüks otomobiliyle önce refüjdeki ağaca, ardından ise yol kenarında bulunan otomobillere çarptı.
Feci kazada Batur’un kullandığı otomobilin tekerleri yerinden fırlarken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Enes Batur’un kullandığı araç kullanılamaz hale gelirken, ünlü fenomen kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu.
Kaza sonrası şok geçiren ünlü fenomeni, olay yerine gelen sevgilisi Ecenaz Üçer ve arkadaşları teselli etti. Batur, sevgiline sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Bir süre başka bir araç içerisinde bekletilen Enes Batur, daha sonra ambülans ile hastaneye kaldırıldı.
Polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.
|Sıra
|Takım
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|1
|Alanyaspor
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|6
|2
|0
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|3
|+15
|20
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
|2
|Fenerbahçe
|9
|6
|2
|1
|17
|9
|+8
|20
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Galatasaray
|9
|5
|2
|2
|12
|7
|+5
|17
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Gaziantep
|9
|3
|5
|1
|13
|11
|+2
|14
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
|5
|Fatih Karagümrük
|9
|3
|4
|2
|17
|11
|+6
|13
|6
|Başakşehir
|9
|4
|1
|4
|13
|12
|+1
|13
|7
|Beşiktaş
|8
|4
|1
|3
|13
|14
|-1
|13
|8
|Konyaspor
|8
|3
|3
|2
|10
|6
|+4
|12
|9
|Çaykur Rizespor
|8
|3
|3
|2
|12
|10
|+2
|12
|10
|Kasımpaşa
|9
|3
|3
|3
|11
|10
|+1
|12
|11
|Hatayspor
|7
|3
|3
|1
|7
|9
|-2
|12
|12
|Göztepe
|8
|2
|5
|1
|14
|9
|+5
|11
|13
|Yeni Malatyaspor
|8
|3
|2
|3
|8
|10
|-2
|11
|14
|Sivasspor
|8
|2
|3
|3
|8
|10
|-2
|9
|15
|Trabzonspor
|9
|2
|3
|4
|11
|15
|-4
|9
|16
|Antalyaspor
|9
|2
|3
|4
|9
|14
|-5
|9
|17
|BB Erzurumspor
|8
|2
|2
|4
|9
|13
|-4
|8
|18
|Kayserispor
|8
|2
|1
|5
|5
|11
|-6
|7
|2021-22 1.Lig
|19
|Gençlerbirliği
|8
|1
|2
|5
|6
|14
|-8
|5
|20
|Denizlispor
|8
|1
|2
|5
|5
|13
|-8
|5
|21
|MKE Ankaragücü
|7
|0
|2
|5
|7
|14
|-7
|2
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