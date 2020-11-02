Yıldız Teknik Üniversitesi CV’ni Güncelle Etkinliği

Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız İşletme Kulübü “CV’ni Güncelle” etkinliği, sektörün öncü firmalarından alanında uzman konuşmacıların katılımıyla 17 Kasım’da başlıyor!
Kariyer organizasyonlarıyla adından sıkça söz ettiren Yıldız Teknik Üniversitesi bünyesinde bulunan Yıldız İşletme Kulübü, 15’inci kez düzenleyeceği “CV’ni Güncelle” etkinliğini bu yıl online platforma taşıyarak lider şirketlerin üst düzey yöneticilerini 17-18-19 Kasım’da yildizik.org websitesinde ağırlıyor.
Üst düzey yöneticilerin, alanında uzman konuşmacıların ve sektörün öncü firmalarının yer alacağı etkinlikte katılımcılara; markalaşmadan pazarlamaya, liderlikten CV hazırlamaya kadar kariyer yolculuklarında kendilerini geliştirebilecekleri önemli bilgiler aktarılacak.
Yıldız İşletme Kulübü websitesi, yildizik.org üzerinden gerçekleşecek olan etkinliğe katılım ücretsiz olacak.
Katılımcılar başvuru işlemine ve etkinliğin tüm detaylarına, Yıldız İşletme Kulübü sosyal medya hesapları ve yildizik.org websitesi üzerinden ulaşabilecek.
“CV’ni Güncelle” etkinliği program akışı ise şu şekilde;
17 KASIM (1. Gün)
11.00-11.45 Rektör Yardımcısı Ayşe Banu Karadağ Açılış Konuşması
11.50-12.50 Turkcell Global Bilgi-Workshop
13.00-13.45 EnerjiSa CEO-Murat Pınar
14.00-14.45 “Koton Rusya Ukrayna Belarus Bölge Müdürü-İsmail Hakkı Tok”
15.00-15.45 Vispera CEO-Aytül Erçil
16.00-16.45 Abdiibrahim Genel Müdür-Oğuz Mülazımoğlu
18 KASIM (2. Gün)
10.00-10.45 “Kariyer.Net- Doğru ve Etkili CV Hazırlama Eğitimi”
11.00-11.45 LinkedIn ile Potansiyelini Göster-Aslı Ertem
13.00-13.45 Kariyer.Net CEO-Fatih Uysal
14.00-14.45 THY CHRO-Abdulkerim Çay
15.00-15.45 Microsoft Cloud Sales Executive-Anıl Pazar
19 KASIM (3. Gün)
10.00- 10.45 Sahibinden.com-İşe Alım Simülasyonu
11.00-11.45 Sahibinden.com-Mülakat Teknikleri
12.00-12.45 Atasun İK Direktörü-Deniz Bilgiç Atik
13.00-13.45 Ericsson Türkiye Genel Müdür-Işıl Yalçın
16.00-17.00 Girişimcilik Paneli (Mustafa Alper-Trangels
Tunya Irkad Galata Business Angels, Emre Güzer-Lidio, Kurtuluş Bektaş-Moderaör)
|Sıra
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Alanyaspor
|7
|5
|2
|0
|16
|3
|+13
|17
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
|2
|Fenerbahçe
|8
|5
|2
|1
|12
|8
|+4
|17
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Galatasaray
|8
|5
|1
|2
|11
|6
|+5
|16
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Başakşehir
|8
|4
|1
|3
|11
|9
|+2
|13
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
|5
|Fatih Karagümrük
|8
|3
|3
|2
|16
|10
|+6
|12
|6
|Kasımpaşa
|8
|3
|3
|2
|10
|8
|+2
|12
|7
|Çaykur Rizespor
|7
|3
|2
|2
|10
|8
|+2
|11
|8
|Gaziantep
|8
|2
|5
|1
|12
|11
|+1
|11
|9
|Yeni Malatyaspor
|8
|3
|2
|3
|8
|10
|-2
|11
|10
|Hatayspor
|6
|3
|2
|1
|5
|7
|-2
|11
|11
|Beşiktaş
|7
|3
|1
|3
|10
|12
|-2
|10
|12
|Konyaspor
|7
|2
|3
|2
|8
|5
|+3
|9
|13
|Antalyaspor
|8
|2
|3
|3
|9
|12
|-3
|9
|14
|Göztepe
|7
|1
|5
|1
|11
|8
|+3
|8
|15
|Sivasspor
|7
|2
|2
|3
|7
|9
|-2
|8
|16
|BB Erzurumspor
|7
|2
|2
|3
|9
|12
|-3
|8
|17
|Trabzonspor
|8
|1
|3
|4
|10
|15
|-5
|6
|18
|Kayserispor
|7
|2
|0
|5
|4
|10
|-6
|6
|2021-22 1.Lig
|19
|Gençlerbirliği
|7
|1
|2
|4
|5
|9
|-4
|5
|20
|Denizlispor
|7
|1
|2
|4
|5
|12
|-7
|5
|21
|MKE Ankaragücü
|6
|0
|2
|4
|6
|11
|-5
|2
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