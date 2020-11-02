Yıldız Teknik Üniversitesi CV’ni Güncelle Etkinliği

Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız İşletme Kulübü “CV’ni Güncelle” etkinliği, sektörün öncü firmalarından alanında uzman konuşmacıların katılımıyla 17 Kasım’da başlıyor!

Kariyer organizasyonlarıyla adından sıkça söz ettiren Yıldız Teknik Üniversitesi bünyesinde bulunan Yıldız İşletme Kulübü, 15’inci kez düzenleyeceği “CV’ni Güncelle” etkinliğini bu yıl online platforma taşıyarak lider şirketlerin üst düzey yöneticilerini 17-18-19 Kasım’da yildizik.org websitesinde ağırlıyor.



Üst düzey yöneticilerin, alanında uzman konuşmacıların ve sektörün öncü firmalarının yer alacağı etkinlikte katılımcılara; markalaşmadan pazarlamaya, liderlikten CV hazırlamaya kadar kariyer yolculuklarında kendilerini geliştirebilecekleri önemli bilgiler aktarılacak.



Yıldız İşletme Kulübü websitesi, yildizik.org üzerinden gerçekleşecek olan etkinliğe katılım ücretsiz olacak.

Katılımcılar başvuru işlemine ve etkinliğin tüm detaylarına, Yıldız İşletme Kulübü sosyal medya hesapları ve yildizik.org websitesi üzerinden ulaşabilecek.

“CV’ni Güncelle” etkinliği program akışı ise şu şekilde;

17 KASIM (1. Gün)

11.00-11.45 Rektör Yardımcısı Ayşe Banu Karadağ Açılış Konuşması

11.50-12.50 Turkcell Global Bilgi-Workshop

13.00-13.45 EnerjiSa CEO-Murat Pınar

14.00-14.45 “Koton Rusya Ukrayna Belarus Bölge Müdürü-İsmail Hakkı Tok”

15.00-15.45 Vispera CEO-Aytül Erçil

16.00-16.45 Abdiibrahim Genel Müdür-Oğuz Mülazımoğlu

18 KASIM (2. Gün)

10.00-10.45 “Kariyer.Net- Doğru ve Etkili CV Hazırlama Eğitimi”

11.00-11.45 LinkedIn ile Potansiyelini Göster-Aslı Ertem

13.00-13.45 Kariyer.Net CEO-Fatih Uysal

14.00-14.45 THY CHRO-Abdulkerim Çay

15.00-15.45 Microsoft Cloud Sales Executive-Anıl Pazar

19 KASIM (3. Gün)

10.00- 10.45 Sahibinden.com-İşe Alım Simülasyonu

11.00-11.45 Sahibinden.com-Mülakat Teknikleri

12.00-12.45 Atasun İK Direktörü-Deniz Bilgiç Atik

13.00-13.45 Ericsson Türkiye Genel Müdür-Işıl Yalçın

16.00-17.00 Girişimcilik Paneli (Mustafa Alper-Trangels

Tunya Irkad Galata Business Angels, Emre Güzer-Lidio, Kurtuluş Bektaş-Moderaör)