Mühür Kitaplığı 2020 Şiir Ödülü Sonuçlandı

Mühür Kitaplığı 2020 Şiir Ödülü, sahibini buldu. Ön elemeden sonra jüriye gönderilen 18 dosya arasından Mem Tenetî’nin, ‘The Elements’ adlı dosyası oybirliğiyle ödüle layık görüldü. Ödül yönetmeliği gereği anılan dosya, Mühür Kitaplığı Yayınevi tarafından kitaplaştırılacak. Şiir ödülünün sahibi Mem Tenetî, Ağrı’da yaşamakta olup; şiir ve sinema üzerine uğraş veriyor.

Mühür Kitaplığı Yayın Danışmanı Mustafa Fırat, ülkemizin ve tüm dünyanın yaşadığı sıkıntılı dönemde ümitlerimizi, edebiyatla tazelemenin önemine dikkat çekti. Fırat, “İyi şiire, yeni bir alan açmayı amaçlıyoruz. Ödülde, jüri üyeleri olarak büyük bir titizlik gösterdik. Amacımız iyi şiirin üzerindeki kuşatmayı ve baskıyı kırmanın imkânsız olmadığını göstermek ve şiire gönül verenleri yüreklendirmektir” dedi.

2020 Mühür Kitaplığı Şiir Ödülü’nün jürisinde; Süreyya Berfe, Murat Batmankaya, Özlem Tezcan Dertsiz, Serap Erdoğan, İsmail Cem Doğru ve Mustafa Fırat bulunuyor.

Edebiyat severlerin yoğun ilgi göstermesi nedeniyle, “Mühür Kitaplığı Şiir Ödülü” önümüzdeki yıl da düzenlenecek.

AHMET ZEKİ YEŞİL