MUAZZEZ ERSOY’DAN MALTEPE’DEKİ KEBAPÇIYA POLİSLİ OPERASYON, TABELALARI İNDİRTTİ!

Türk Sanat Müziği’nin usta ismi Muazzez Ersoy, yıllar önce “isim hakkı üzerinden” sınırlı ölçüde anlaşma yaptığı Maltepe sahilde faaliyet gösteren Muazzez Ersoy & Şenol Kolcuoğlu Restoran’daki ortaklarıyla “Muazzez Ersoy markasının haksız kullanımı” nedeniyle mahkemelik olmuştu.

Muazzez Ersoy’un avukatları bugün polis eşliğinde restorana giderek tabelaları indirttiler, Muazzez Ersoy’un isminin üzerinde basılı olduğu tüm servis, dekor ve hizmet ürünlerine el koydular.

ERSOY AÇIKLAMA YAPTI

Muazzez Ersoy, bugün gerçekleşen operasyonla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Yeni adıyla Muazzez Ersoy & Neffis Et isimli restoran ile ‘sınırlı ölçüde ismimi kullanım iznim’ dışında hiçbir ortaklığım ve işletmesel bir bağım olmadığını ve bu sözleşmenin de haksız kullanım nedeni ile feshedildiğinin açıklamasını daha önce yapmıştım.

Söz konusu işletme, aramızdaki sözleşmeye rağmen, izinsiz ve haksız yere restorandaki garson ve usta önlüklerine, gömleklerine, menülere, masa örtülerine, şeker paketlerine, ocakbaşlarına, duvarlara, iç kapı girişlerine ismimi bastırdı ya da yazdırdı; tüm tebligatlarımıza rağmen bu reklamsal adımlardan da vazgeçmedi.

Avukatlarım Habip Bozkurt, Merve Turnaoğlu ve Didem Günay Aydın; haklarım için mahkemeye başvurdu. Muazzez Ersoy markasının haksız kullanımının tedbiren durdurulması talebiyle…

Ve bugün restorandaki haksız kullanılan isim ve markam tümüyle kaldırıldı” dedi.

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