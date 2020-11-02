Kadıköy’de Psikoterapi Enstitüsü Açılıyor!

Hepimizin aslında farkında olduğu, ancak pandemi ile beraber daha da çok farkına vardığımız bir konu var: Ruh Sağlığımız!

İster kırlarda yaşayalım, ister şehrin göbeğinde, ister yalnız olalım, isterse de etrafımız insanlarla çevrili olsun. Hepimizin sağlıklı bir bedene ve ruha ihtiyacı var. Her gün yeni bir felaketle karşılaşabiliyor, rekabete dayalı günümüz toplumunda ayakta ve sağlıklı kalmak konusunda zorluk yaşayabiliyoruz.

Psikolojik olarak zorluklar yaşamaya başladığımız zaman, toparlanmak için gereken gücü de kendimizde bulmakta zorlanıyoruz. Bu konuda bize yardım etmeye hazır kişiler var; psikiyatristler ve psikologlar.

İnsan psikolojisinin hassasiyeti ve günümüz şartları düşünüldüğünde, etik ilkeler doğrultusunda standart bir ruh sağlığı hizmetine ulaşabilmenin ne kadar güç olduğunu görüyoruz.

Semtimizde yeni açılan Seren Psikoterapi Enstitüsü, etik ilkeler doğrultusunda, bilimin ışığında hizmet etmeye çalışan, alanında uzman klinik psikolog ve psikiyatrist ekibi tarafından Bağdat Caddesi, Kadıköy’de kuruldu.

Enstitü, alışık olduğumuz psikolojik danışmanlık merkezinden öte, temelinde psikiyatri hekimliği olan, bir psikoterapi enstitüsü.

Kadrosunda psikiyatrist ve psikolog lar yer almakta ve işbirliği içerisinde çalışarak psikoterapinin yanı sıra, ilaç tedavisi de sağlanıyor.

Enstitü kadrosundaki tüm psikologlar lisans eğitimlerinden sonra yüksek lisans eğitimlerini tamamlayarak uzman klinik psikolog unvanı elde etmişler. Ve tüm terapistlerin, uyguladıkları terapi yönteminde yetkin olduklarını gösteren terapi sertifikaları var.

Seren Psikoterapi Enstitüsü, hekimlik çatısı altında kurulan ekibiyle, insanın ruhsal yapısını anlamak ve çözüm üretmek için uğraşıyor.

Amaçlarının, elde ettikleri bilgi ve birikimleriyle, iyi hekimliği ve doğru terapiyi insanlar için ulaşılır kılmak, “iyileştirmek ve iyi olanı daha iyi yapmak” olduğunu söylüyorlar.

Seren Psikoterapi Enstitüsü, İstanbul Anadolu Yakası’nda Suadiye Mahallesi, Bağdat Caddesi/Kadıköy’de yer alıyor.

Enstitüyle alakalı ayrıntılı bilgi almak için Seren Psikoterapi Enstitüsü web sitesi ni ziyaret edebilirsiniz.

serenpsikoterapi.com