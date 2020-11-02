Karısının kıyafetlerini giyip garip davranan adamdan karısı şikâyetçi oldu

İstanbul’da karısının kıyafetlerini giyen koca; eşi hakkında “özel hayatın gizliliğini ihlal etme”, “özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etme” suçlarından şikâyetçi oldu.
“Özel hayatın gizliliğini ihlal”den de kocası karısından şikâyetçi oldu
İstanbul’da yaşayan senarist A.D.B. iddiaya göre, iç çamaşır ve kıyafetlerinin yerlerinin sürekli değiştiğini fark edince kocasının kendisini aldattığını düşünüp yatak odasına gizli kamera yerleştirdi. Görüntüleri izleyen genç kadın hayatının şokunu yaşadı. Kıyafetlerini ve iç çamaşırlarını 10 yıllık kocası A.K.B.’nin giydiğini, peruk takıp makyaj yaparak kadın gibi davrandığını gördü. Görüntüleri savcılığa sunan genç kadın, boşanma davası devam eden eşi A.K.B. hakkında “aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğü ihlal” suçundan suç duyurusunda bulundu.
Eşinin kıyafetlerini giyen koca da şikâyetçi
Karısının kıyafetlerini giydiği öne sürülen A.K.B. de bugün avukatı aracılığıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak karısı A.D.B. hakkında şikayet dilekçesi sundu. Dilekçede, A.D.B. hakkında “özel hayatın gizliliğini ihlal etme” ve “özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etme” suçlarından soruşturma başlatılması talep edildi.
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|2
|1
|12
|8
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|Galatasaray
|8
|5
|1
|2
|11
|6
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|Başakşehir
|8
|4
|1
|3
|11
|9
|+2
|13
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
|5
|Fatih Karagümrük
|8
|3
|3
|2
|16
|10
|+6
|12
|6
|Kasımpaşa
|8
|3
|3
|2
|10
|8
|+2
|12
|7
|Çaykur Rizespor
|7
|3
|2
|2
|10
|8
|+2
|11
|8
|Gaziantep
|8
|2
|5
|1
|12
|11
|+1
|11
|9
|Yeni Malatyaspor
|8
|3
|2
|3
|8
|10
|-2
|11
|10
|Hatayspor
|6
|3
|2
|1
|5
|7
|-2
|11
|11
|Beşiktaş
|7
|3
|1
|3
|10
|12
|-2
|10
|12
|Konyaspor
|7
|2
|3
|2
|8
|5
|+3
|9
|13
|Antalyaspor
|8
|2
|3
|3
|9
|12
|-3
|9
|14
|Göztepe
|7
|1
|5
|1
|11
|8
|+3
|8
|15
|Sivasspor
|7
|2
|2
|3
|7
|9
|-2
|8
|16
|BB Erzurumspor
|7
|2
|2
|3
|9
|12
|-3
|8
|17
|Trabzonspor
|8
|1
|3
|4
|10
|15
|-5
|6
|18
|Kayserispor
|7
|2
|0
|5
|4
|10
|-6
|6
|2021-22 1.Lig
|19
|Gençlerbirliği
|7
|1
|2
|4
|5
|9
|-4
|5
|20
|Denizlispor
|7
|1
|2
|4
|5
|12
|-7
|5
|21
|MKE Ankaragücü
|6
|0
|2
|4
|6
|11
|-5
|2
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