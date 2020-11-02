Sinan Akçıl ve Saide Guliyeva Azerbaycan için Söyledi!

Sinan Akçıl ve Saide Guliyeva Azerbaycan için Söyledi!

Sinan Akçıl ve Saide Guliyeva’ın Karabağ için söyledikleri şarkı yayınlandı.Azerbaycan, Ermenistan tarafından işgal edilen topraklarını geri alırken Türkiye’den birçok alanda Azerbaycan’a destek gelmeye devam ediyor. Sanat dünyası da Ermenistan’ın Karabağ işgaline karşı verilen mücadeleye sessiz kalmadı. Şarkıcı Sinan Akçıl, kaleme aldığı “Daima Yaşa Azerbaycan” isimli şarkıyı, Saide Guliyeva ile seslendirdi. Sinan Akçıl ve Saide Guliyeva’nın, “Daima Yaşa Azerbaycan” isimli tekli çalışması yayınladı.

Akçıl ve Guliyeva’nın seslendirdiği Karabağ şarkısının sözleri şöyle:Yeşil ve kırmızı maviBu bizdeki kalbin rengiÇocuğu yaşlısı genciHepsi cesur halkın sesiVatansız olmazKurşundan korkmazHepimiz tek can sen daimaYaşa AzerbaycanKimseden korkmazHiç toprak satmazBayrağı heyecan sen daimaYaşa AzerbaycanHainler pusuda beklerAskeri nöbet beklerEvlatlar kayıp olur amaDoğruca cennetteler…

Klip link: https://youtu.be/I5RvieT8IF4

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