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İstanbul’da “Dolandırıcılık ve Rüşvet” Operasyonu aralarında kamu görevlileri de var


İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 8 ilde ‘dolandırıcılık amaçlı örgüt kurmak’ suçlamasıyla haklarında gözaltı kararı bulunan 83 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında kamu görevinde çalışanların da yer aldığı 111 adrese yapılan eş zamanlı baskında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul merkezli 8 ilde ‘dolandırıcılık amaçlı örgüt kurmak’, ‘resmi belgede sahtecilik’, ‘rüşvet’ ve ‘yolsuzluk’ gibi suçlamalara yönelik operasyon düzenlendi.

Yürütülen soruşturma kapsamında aralarında 14 kamu görevinde çalışanın da yer aldığı 111 adrese eş zamanlı şafak operasyonu yapıldı. 14 şüpheli kamu kurumu çalışanı, 10 şüpheli yabancı uyruklu olmak üzere toplamda 83 şüphelinin yakalama kararının yer aldığı operasyonda, 103’ü İstanbul’da olmak üzere toplam 8 ilde 111 adreste arama yapıldı. Şüphelilerin ev ve iş yerleri adreslerinde yapılan aramada çok sayıda belge, ve yabancı uyruklara ait pasaportlara el konuldu. Şüphelilerin Türkiye’deki yabancılara sıra ve randevu vermeden dolar karşılığı ikametgah verip usulsüzlük yaptıkları bu yollarla haksız Kazanç elde ettikleri belirlendi.

Operasyon kapsamında Zeytinburnu Veliefendi Mahallesi’nde yer alan 10 katlı apartmandaki bir eve baskın düzenlendi. Eve giren polisler uzun süre arama yaptı. Aramada, dairede bulunan ve çete lideri olduğu öğrenilen şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Aramaların ardından gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Zanlıların emniyetteki ifadeleri sürüyor.

📆 03 Kasım 2020 Salı 12:44   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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