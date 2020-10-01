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KADIKÖY ARAMA KURTARMA TAKIMI İZMİR’İN YARALARINI SARMAK İÇİN YOLA ÇIKTI


İzmir’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından, Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı (BAK Kadıköy) arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere yola çıktı.

BAK Kadıköy’ün 22 kişiden oluşan, arama kurtarma alanında eğitimli personeli, depremin duyulmasının ardından Kadıköy Belediyesi’nin Ataşehir’de bulunan Afet Çalışma Biriminde buluştu. Enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmaları için gerekli malzemeleri araçlara yükleyen ekip, 2 tane tam donanımlı arama kurtarma aracı ve bir otobüs eşliğinde yola çıktı.

📆 30 Ekim 2020 Cuma 21:45   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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Sıra Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Alanyaspor 6 5 1 0 15 2 +13 16 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Fenerbahçe 6 4 2 0 10 5 +5 14 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fatih Karagümrük 7 3 2 2 14 8 +6 11 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Kasımpaşa 7 3 2 2 8 6 +2 11 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Galatasaray 6 3 1 2 8 5 +3 10
6 Çaykur Rizespor 6 2 2 2 9 8 +1 8
7 Antalyaspor 6 2 2 2 6 8 -2 8
8 Yeni Malatyaspor 6 2 2 2 6 9 -3 8
9 Göztepe 6 1 4 1 10 7 +3 7
10 Başakşehir 6 2 1 3 7 7 0 7
11 Beşiktaş 5 2 1 2 8 9 -1 7
12 Gaziantep 6 1 4 1 8 9 -1 7
13 Sivasspor 5 2 1 2 5 6 -1 7
14 BB Erzurumspor 6 2 1 3 8 11 -3 7
15 Hatayspor 4 2 1 1 3 6 -3 7
16 Konyaspor 5 1 3 1 5 3 +2 6
17 Kayserispor 5 2 0 3 4 8 -4 6
18 Trabzonspor 7 1 2 4 9 14 -5 5 2021-22 1.Lig
19 Denizlispor 6 1 2 3 5 10 -5 5
20 Gençlerbirliği 5 1 1 3 3 6 -3 4
21 MKE Ankaragücü 4 0 1 3 4 8 -4 1

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