Pandemi Sırasında Kalp Sağlığınızı Korumak

Özel Göztepe Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr Emre Ertürk yaşadığımız pandemi sürecinde kronik hastalıkları olanların daha dikkatli olması gerektiğine dikkat çekerken , maske mesafe ve hijyen tedbirlerinin hem mevsimsel gribe yakalanmayı önleyeceğini hemde Covid-19’ dan koruyacağını belirtti. Deneyimli Dr sözlerine “ Ne kadar süreceği ya da nasıl sonlanacağı belli olmayan salgın döneminde biz hekimlerin uyarılarına kulak vermelerini,Sağlık Bakanlığı’nın tedbirlerine uymalarını rica ediyoruz “ diyerek devam etti.

Dr Emre Ertürk ;şöyle devam etti “Solunum sistemini etkileyen bir virüsle karşı karşıyayız, akciğerler ve kalp birlikte çalışarak vücuda oksijenli kanı pompaladığından virüs kalbi de etkileyebilir

Solunum sistemini hedef alan herhangi bir şey , şüphesiz kardiyovasküler sisteme daha fazla yük getirecektir.

Bunun kalıcı etkileri olabilir. Kalp çevresindeki iltihaplanma, sizi daha yüksek risk altına sokabilir.Kalp krizine , tıkalı bir artere veya kalp yetmezliğine neden olabilir.

Biraz teknik olsa da bu bilgiyi bir hekim olarak sizlere iletmek istiyorum.Şöyle ki COVID-19 neden kalp hastaları için ekstra tehlikeli çünkü , virüs kardiyovasküler ve bağışıklık sistemlerinde hayati bir rol oynayan Angiotensin dönüştürücü enzim 2 adlı bir reseptöre bağlıyor.

Kardiyovasküler hastalıkta, virüsten korktuğunuz için durumunuzu ihmal etmemek de önemlidir. Kalp rahatsızlığınız ilaç almanızı gerektiriyorsa, hastalansanız bile ilacınızı almayı bırakmayın. Kardiyoloğunuz, bu ilacı almayı bırakmanız gereken bir zaman olup olmadığını size bildirecektir.

Reçetenizin ne zaman biteceği ya da evdeki ilaçlarınızın ne zaman biteceğinin farkında olmak önemli

Size bir kalp rahatsızlığı teşhisi konmamış olsa bile, bu salgın sırasında kalbinizi sağlıklı tutmak inanılmaz derecede önemlidir. Normalde olduğundan daha az aktif olmak veya sağlıksız yiyecekler yemek gibi bir dizi yaşam tarzı değişiklikleri sağlığınızı olumsuz etkileyebilir. (tam tahıl, yağsız et ve bol meyve ve sebze tüketin)

Yüksek Tansiyon Hastalari;Covid-19’a dikkat!

Yüksek tansiyon kalbinizin daha çok çalışmasına neden olur.. Bu ekstra çalışma, zaman içinde kalbinizi zayıflatabilir. COVID-19 kalbe zarar verebilir, kalbiniz zaten yüksek kan basıncının etkileri ile zayıflamış ise ekstra risk altındasınız

Zayıf bir bağışıklık sistemi, yüksek kan basıncı ve diğer sağlık sorunları olan insanlar COVID-19 için daha yüksek risk altındadır.. Uzun süreli bu sağlık koşullarında yaşamak ve yaşlanma bağışıklık sistemini zayıflatır, böylece virüsle daha az savaşabilir.

Yüksek tansiyonu yönetmek ömür boyu sürecek olan bir süreçtir.

COVID-19’a neden olan koronavirüs bizim için hala çok yeni ve bu virüsün vücudu nasıl etkilediği,kimin ciddi hastalık riski olduğu hakkında sürekli olarak daha fazla şey öğreniyoruz” dedi

Dr Emre Ertürk

Kardiyoloji Uzmanı

Özel Göztepe Hastanesi

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