Güneş Enerjisi Kurulumu Nasıl Olmaktadır?

Güneş enerjisi kurulumu için güncellenen yeni tasarılar söz konusu olmaktadır. Buna göre de son tasarı baz alındığında müstakil evlerin ya da fabrikaların çatısına kurulması istenen 10 Kw güneş enerjisi yapı ruhsatı gereği kaldırılmaktadır.

Yeni tasarıdan fayda sağlamak isteyen elektrik kullanıcılarının ise, ilk olarak dağıtım firmalarına başvurması şart koşulmuştur. Bu başvurunun ardından da onay alan projeler, kendi üyeliklerinin bulunmuş olduğu tüketim noktasına çift taraflı sayacın kullanımı ile bağlantı yapma hakkını elde etmiş olacaklardır. Bu sayede gelecek süreçte haneler hem elektrik faturalarından tasarruf elde edebilecek hem de beraberinde gelir kaynağı için bir fırsatları olabilecektir.

Hazırlanmış olan yeni tasarıya göre mikro yatırımcılar tarafından yapılacak yatırımın süresinde kısaltılmaya gidilecek ve maliyet avantajı da böylelikle sağlanmış olacaktır. Öte yandan 10 Kw güneş kurulumunun başka bir avantajı da her ay tüketimi gerçekleşen fazla elektriğin şebekeye satışının gerçekleştirilmesi ve kazanç elde edilmesi olacaktır.

Her açıdan kazancın söz konusu olduğu güneş enerjisi kurulumu tasarılarına ilişkin daha detaylı bilgi almak istiyorsanız siz de https://solarizasyon.com/gunes-enerjisi-kurulumu/ sayfasını ziyaret edebilirsiniz.