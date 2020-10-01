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Kadıköy Gazetesi » Ekonomi, Genel, Manşet, Sivil Toplum, Toplum » Bakan Albayrak’tan istihdam müjdesi!
Bakan Albayrak’tan istihdam müjdesi!


Bakan Albayrak: “Bakanlığımız bünyesinde 2 bin, kurum içi özel sınavımızla 3 bin kadroya atama yapacağız. Yarından itibaren yıl sonuna kadar tedricen alım ilanlarına çıkacağız.

Bizi buraya getiren sabır ve istikrarımız; daha ileriye götürecek olan ise nitelikli insan kaynağımız olacaktır. ”

📆 23 Ekim 2020 Cuma 22:25   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Fenerbahçe 5 3 2 0 7 4 +3 11 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
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6 Göztepe 6 1 4 1 10 7 +3 7
7 BB Erzurumspor 4 2 1 1 6 4 +2 7
8 Galatasaray 5 2 1 2 6 4 +2 7
9 Sivasspor 4 2 1 1 5 4 +1 7
10 Hatayspor 4 2 1 1 3 6 -3 7
11 Konyaspor 4 1 3 0 5 2 +3 6
12 Kayserispor 5 2 0 3 4 8 -4 6
13 Çaykur Rizespor 5 1 2 2 7 8 -1 5
14 Trabzonspor 5 1 2 2 5 7 -2 5
15 Yeni Malatyaspor 5 1 2 2 4 8 -4 5
16 Denizlispor 5 1 2 2 3 7 -4 5
17 Gaziantep 5 0 4 1 7 9 -2 4
18 Beşiktaş 4 1 1 2 5 7 -2 4 2021-22 1.Lig
19 Gençlerbirliği 4 1 1 2 2 4 -2 4
20 Başakşehir 5 1 1 3 2 6 -4 4
21 MKE Ankaragücü 4 0 1 3 4 8 -4 1

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