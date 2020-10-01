Bakan Albayrak’tan istihdam müjdesi!

Bakan Albayrak: “Bakanlığımız bünyesinde 2 bin, kurum içi özel sınavımızla 3 bin kadroya atama yapacağız. Yarından itibaren yıl sonuna kadar tedricen alım ilanlarına çıkacağız.
Bizi buraya getiren sabır ve istikrarımız; daha ileriye götürecek olan ise nitelikli insan kaynağımız olacaktır. ”
|Sıra
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Alanyaspor
|5
|4
|1
|0
|13
|2
|+11
|13
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
|2
|Fenerbahçe
|5
|3
|2
|0
|7
|4
|+3
|11
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Fatih Karagümrük
|5
|2
|2
|1
|9
|5
|+4
|8
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Antalyaspor
|5
|2
|2
|1
|5
|3
|+2
|8
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
|5
|Kasımpaşa
|6
|2
|2
|2
|4
|3
|+1
|8
|6
|Göztepe
|6
|1
|4
|1
|10
|7
|+3
|7
|7
|BB Erzurumspor
|4
|2
|1
|1
|6
|4
|+2
|7
|8
|Galatasaray
|5
|2
|1
|2
|6
|4
|+2
|7
|9
|Sivasspor
|4
|2
|1
|1
|5
|4
|+1
|7
|10
|Hatayspor
|4
|2
|1
|1
|3
|6
|-3
|7
|11
|Konyaspor
|4
|1
|3
|0
|5
|2
|+3
|6
|12
|Kayserispor
|5
|2
|0
|3
|4
|8
|-4
|6
|13
|Çaykur Rizespor
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|14
|Trabzonspor
|5
|1
|2
|2
|5
|7
|-2
|5
|15
|Yeni Malatyaspor
|5
|1
|2
|2
|4
|8
|-4
|5
|16
|Denizlispor
|5
|1
|2
|2
|3
|7
|-4
|5
|17
|Gaziantep
|5
|0
|4
|1
|7
|9
|-2
|4
|18
|Beşiktaş
|4
|1
|1
|2
|5
|7
|-2
|4
|2021-22 1.Lig
|19
|Gençlerbirliği
|4
|1
|1
|2
|2
|4
|-2
|4
|20
|Başakşehir
|5
|1
|1
|3
|2
|6
|-4
|4
|21
|MKE Ankaragücü
|4
|0
|1
|3
|4
|8
|-4
|1
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