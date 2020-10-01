KONUŞAN KADIKÖY TOPLANTILARINDA FENERYOLU VE GÖZTEPE KONUŞULDU

Kadıköy Belediyesi’nin başlattığı “Konuşan Kadıköy – Mahallemizi Konuşuyoruz” başlıklı toplantılar devam ediyor. 15 Ekim tarihli toplantı, Feneryolu ve Göztepe mahalle sakinlerinin katılımıyla, Özgürlük Parkı Açık Hava Tiyatrosu’nda gerçekleştirildi.

Toplantıda, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, vatandaşların şikâyet ve önerilerini dinledi. Toplantı sonunda ise, dile getirilen konulara yanıt verdi. Toplantıda, Kadıköy Belediyesi Başkan Yardımcıları; Birim Müdürleri ve Meclis Üyeleri de yer aldı.

Toplantının açılış konuşmasında Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı, “Konuşan Kadıköy” toplantılarının geçmişte yapılan “Anlat Kadıköy” toplantılarından farklı olduğunu; daha önce önümüzdeki 5 yılı konuşurken şimdi, yaşanan aksaklıkların belirlenmesini ve çözüm yollarının bulunmasını amaçladıklarını söyledi.

Daha sonra mahalle sakinlerinin söz aldığı toplantıda özetle, kaldırımların dar olması ve bakım gerektirmesi, Marmaray’ın neden olduğu gürültü kirliği, kedi ve köpeklerin kısırlaştırılması, parkların kirliliği, deprem konusundaki iletişimsizlik, Göztepe tren istasyonunun durumu, sayıları gün geçtikçe artan dilenciler, sinek ve böcek sorunu, yeşil alanların korunması, Özgürlük Parkı içindeki organik pazarın taşınması, mahalle aralarındaki kebapçıların filitre takması, kedi ve köpekleri parklara atanlara ceza uygulanması gibi konular dile getirildi. Mahalle sakinleri ayrıca, Gönüllü Evleri’nin faaliyete geçirilmesini, her mahalleye bir çocuk yuvası ve öğrenci yurdu yapılmasını istedi.

Toplantının son bölümünde konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı, “yılda 160-170 milyon lirayı çöp toplamak için harcadıklarını, bu harcamayı azaltmak için çözüm aradıklarını, kaldırımları genişletme çalışmasının sürdüğünü, bu konuda mülkiyet problemi yaşadıklarını, Kadıköylülerin hassasiyeti nedeniyle dışarıdan Kadıköy’e kedi ve köpek getirilip bırakıldığını, mahalle meclisi için söz verdiklerini ancak araya pandeminin girdiğini, her mahalleye yuva için bina aradıklarını, birikinti suların sivrisinek ürettiğini, deprem konusunda üç aşamalı planlama yaptıklarını ve teknik ekipmanlarını güçlendirdiklerini, Akut ile proje gerçekleştirdiklerini, büyük marketlerin mal indirme saatlerinin düzenlenmesi için kendileriyle toplantı yapılacağını, gönüllü evlerin pandemi nedeniyle kapalı olduğunu, yollardaki hız kesiciler konusunda yetkinin kendilerinde olmadığını” ifade ederek mahalle sakinlerini bilgilendirdi.

Toplantı, “Mahallemizi Konuşuyoruz” toplantılarının devam edeceği bilgisinin verilmesinden sonra son buldu.

Haber: Ahmet Zeki Yeşil

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