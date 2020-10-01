Sizlere Eşsiz Tasarımlar Sunan Atolyefancy

Sadece özel günleriniz için değil, günlük kullanım için de birbirinden farklı eşsiz takı tasarımlarını kullanabilir, gün içinde zarafetinizi gösterebilirsiniz. Birbirinden farklı benzersiz küpe modelleri yanında, en zengin ürün portföyüne sahip olan mücevher takı modellerini kullanabilirsiniz.

Takı kombinlerini yaparken, beden yapınız, yüz hatlarınız, parmak yapınız, boynunuz mücevher takı tasarımlarının kullanılmasında büyük önem taşır. Tarzınıza uygun şekilde kombinlenebilir takı modelleri; kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlarken, aynı zamanda tüm gözlerin de siz de olmasını sağlar.

Modern Figürler

Birbirinden farklı ayrıntılara sahip olan modern figürlerle donatılmış in-house tasarımları bulacağınız bagetkolye ürünleri yanında, en gösterişli isim ve harf kolye modelleri de yine atolyefancy.com online satış sitesinde takip edebilirsiniz.

Nazarlık kolyelerden, safir ve zümrüt kolyelere, inci ve pırlanta kolyelerden yakut kolyelere kadar en özel tasarım pırlanta kolyeleri, kendiniz ve sevdikleriniz için satın alabilirsiniz.

Vintage Yüzükler

Muhteşem tasarımları görebileceğiniz vintageyüzük modelleri yanında, en değerli taşlardan in-house olarak üretilen safir ve yakut yüzükler, zümrük ve pırlanta yüzükler, baget pırlanta yüzükler dışında, sevdiklerinize özel yaptırabileceğiniz en özel tasarım pırlanta yüzük tasarımlarına sahip olabilirsiniz.

İsim ve harf tasarımlı yüzüklerde, en değerli taşların ve metallerin birleşimini bulurken, sevdikleriniz için, en özel günlerinizde, en değerli hediye olarak tercih edebileceğiniz özel tasarımlı yüzükleri tercih edebilirsiniz.

Kadın ve Erkeklere Özel

Kadın ve erkeklere özel olarak tasarlanan bileklik ürünleri, altın ve gümüş metali kullanılarak tasarlanır. Değerli taşlarla süslenerek, en özel tasarımların oluşturulduğu bileklik modelleri, kadın ve erkeklere özel tasarımlarıyla göz alıcıdır.

Erkek bileklik ürünlerde genellikle siyah tonlar daha çok gün yüzüne çıkarken, kadın bileklik ürünlerde, en özel değerli ve doğal taşlar kullanılır. Özel tasarım pırlanta bilekliklerin yanında; pırlanta, safir, yakut ve zümrüt bilekleri de tercih edebileceğiniz tasarımlarda aynı zamanda kelepçeli ve ip bileklik modelleri ve isme özel bileklikleri de görebilirsiniz.

En Uygun Fiyatlar

Kadınlara özel takı ve mücevher taşlı modellerin yanında özel tasarımlara sahip erkek takıları, benzersiz tasarımlarıyla satışa sunulur. Özgün tasarımlara ve takı modellerine, en uygun fiyatlarla atolyefancy.com online satış mağazasından ulaşılabilir.