Şehirlerarası Nakliye Ve Depolama Hizmetleri

Geniş araç filosuna sahip firmamız tarafından taşınacak eşya miktarına göre araçlar belirlenmektedir. Yılların tecrübesi ile hizmet veren firmamız aracılığı ile alanında uzman profesyonel bir kadro ile çalışıyoruz. Günümüz teknolojisine uygun araç ve ekipman hizmetlerinin yanı sıra sürekli gelişen yenilikleri takip ediyoruz. Bu doğrultuda evden eve, şehirler arası nakliyat ve depolama hizmetlerini müşteri memnuniyet odaklı sunmaktayız. Evden eve nakliyat nedir, evden eve şehirler arası nakliyat nedir, ofis taşıma nasıl yapılır, ev eşyası depolamak mümkün mü sorularının cevabını yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Evden Eve Nakliyat Nedir?

Taşımacılık sektöründe öncü olan firmamız aracılığı ile firma personellerimiz aracılığı ile öncelikle taşıma hizmeti almak isteyen müşterimize yerinde tespit hizmeti sunulur. Bu işlemin nedeni eşyaların doğru ve uygun taşıma sistemi içerisinde taşınmasıdır. Eşya tespiti ve gidilecek yer tespitinin ardından, taşıyıcı araç boyutu, personel sayıları, kullanılacak ambalaj çeşidi belirlenir. Ardından toplayıcı personeller aracılığı ile taşıma işlemi en kısa sürede gerçekleştirilir.

Şehirlerarası Evden Eve Nakliyat Nasıl Yapılır?

Hizmetlerimiz şehir içi ile sınırlı olmayıp şehirlerarası evden eve nakliyat olarak da devam etmektedir. Müşteri memnuniyet odaklı hizmet veren firmamız aracılığı ile taşıma konusunda güveninizi kazanmayı hedefliyoruz. Yerinde tespiti yapılan eşyaların uygun ekiplerce toplanması ve ambalajlanması sürecinin ardından istifleme aşamasına geçilir. Tüm eşyalar muhafaza altına alındıktan sonra istiflenmeleri sağlanarak adrese doğru taşıma işlemine devam edilir. Adrese gelindiğinde önceden belirlenmiş olan eksperler aracılığı ile asansörlü nakliyat istenmişse bu doğrultuda taşıma süreci devam eder. İstenilen adrese eşyaların teslimi sağlanır.

Ofis Taşıma Nasıl Yapılır?

Taşıma ve nakliye sektöründe deneyimli personellerimizce yine evden eve nakliyat süreci işleme girer. Ofisin taşınacağı yer ve ofis tespit edilir. Gerekli hazırlıkların ardından en kısa sürede ofis taşıma işlemi uygun fiyatlarla gerçekleştirilir. Alanında uzman kadromuz ile hızla ulaşılmak istenen noktaya ulaşım sağlanır.

Ev Eşyası Depolama Nasıl Yapılır?

Depolanması düşünülen eşyaların tespitinin ardından ev eşyası depolama hizmetinin verileceği depo eşya içerik ve yoğunluğuna göre ayarlanır. Uzun zaman beklemesi gereken durumlar hesaplanır. Bu doğrultuda eşyalara zarar gelmeyecek önlemler alınmak koşulu ile depolama hizmeti sunulur.