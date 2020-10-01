İstanbul’da MLKP terör örgütü operasyonu düzenlendi

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, MLKP (Marksist Leninist Komünist Parti) terör örgütüne 7 Ekim tarihinde operasyon düzenledi. Özel Harekat Polislerinin destek verdiği operasyonlarda İstanbul’da belirlenen 24 farklı adrese baskın yapıldı. Yapılan baskınlarda terör örgütü propagandası yapan 24 kişiye yönelik yakalama çalışmaları başlatıldı. Çok sayıda gözaltının olduğu operasyonlarda yakalama çalışmaları devam ediyor.
|Sıra
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Alanyaspor
|4
|3
|1
|0
|11
|1
|+10
|10
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
|2
|Fenerbahçe
|4
|2
|2
|0
|4
|2
|+2
|8
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Fatih Karagümrük
|4
|2
|1
|1
|8
|4
|+4
|7
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Galatasaray
|4
|2
|1
|1
|5
|2
|+3
|7
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
|5
|BB Erzurumspor
|4
|2
|1
|1
|6
|4
|+2
|7
|6
|Antalyaspor
|4
|2
|1
|1
|4
|2
|+2
|7
|7
|Hatayspor
|4
|2
|1
|1
|3
|6
|-3
|7
|8
|Göztepe
|4
|1
|3
|0
|8
|4
|+4
|6
|9
|Kasımpaşa
|4
|2
|0
|2
|3
|2
|+1
|6
|10
|Kayserispor
|4
|2
|0
|2
|3
|5
|-2
|6
|11
|Konyaspor
|3
|1
|2
|0
|4
|1
|+3
|5
|12
|Trabzonspor
|4
|1
|2
|1
|5
|5
|0
|5
|13
|Sivasspor
|3
|1
|1
|1
|2
|3
|-1
|4
|14
|Gençlerbirliği
|3
|1
|1
|1
|1
|2
|-1
|4
|15
|Beşiktaş
|4
|1
|1
|2
|5
|7
|-2
|4
|16
|Yeni Malatyaspor
|4
|1
|1
|2
|3
|7
|-4
|4
|17
|Gaziantep
|4
|0
|3
|1
|6
|8
|-2
|3
|18
|Çaykur Rizespor
|4
|0
|2
|2
|2
|5
|-3
|2
|2021-22 1.Lig
|19
|Denizlispor
|4
|0
|2
|2
|1
|6
|-5
|2
|20
|MKE Ankaragücü
|3
|0
|1
|2
|1
|3
|-2
|1
|21
|Başakşehir
|4
|0
|1
|3
|0
|6
|-6
|1
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