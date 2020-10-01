Oyunlar Faydalarıyla Şaşırtıyor

Oyun oynamak ciddi bir iş, üstelik bunu uzmanlar söylüyor. Yapılan araştırmalar, farklı konseptlerdeki oyunların, hem çocuklara hem de yetişkinlere birçok fayda sunduğunu ortaya koyuyor. Elbette her şeyin dozunda olması şartıyla, bütün hayatını bilgisayar oyunu başında geçirenler ayrı tutuluyor. İşte farklı konseptlerdeki oyunlar ve şaşırtan faydaları:

Kutu Oyunları: Tüm Aile İçin Faydalı

Kutu oyunları oynamak birçok kişi için ergenlik döneminde kalan bir merakı işaret ediyor. Oysa her yaşa uygun bir masaüstü oyun bulunabiliyor. Kutu oyunları ortalama 3 yaş ve üzerindeki kişiler için alternatifler bulunduruyor. Yapılan çalışmalar, kutu oyunlarının ailece kaliteli zaman geçirmeye yardımcı olduğunu ortaya koyuyor. Çocuklar, oyun sırasında sırasını beklemeyi, sabretmeyi, oyunu takip etmeyi, kuralları öğrenmeyi ve onlara uymayı öğreniyor. Analitik düşünme, strateji geliştirme, hedefe odaklanma, başkalarına saygı duyma konusunda kutu oyunları, eğitici görev üstleniyor. Üstelik kutu oyunlarında yenmek kadar yenilmek de bir ihtimal. Çocuklar hem yenilgiyi kabullenmeye hem de başarı ile övünmeye oyunlar vasıtasıyla alışabiliyor. Oyun malzemelerinin dağıtılması, ödüllerin paylaşılması, takım halinde oynanıyorsa sorumluluğun bölüşülmesi, çocukların kişisel gelişimi için önem arz ediyor.

Zararlı Görülse de Faydası da Var: Oyun Konsolu

Bilgisayar veya oyun konsolu üzerinden oyun oynamak birçok kişide bağımlılık düzeyinde olduğu için hep zararlarından bahsediliyor. Oysa, oyun konsolunda vakit geçirmenin birçok yararı bulunuyor, elbette kararında olduğu sürece… Konsol oyunları oynamak, strateji ve kurgu yeteneğinin gelişmesine yardımcı oluyor. Başarısızlık, yenilgi ile baş etme, yeniden deneme, azim konularında oyun meraklıları deneyim ediniyor. Diğer yarışmacıların adımlarını tahmin edebilme gereği, oyuncularda empatinin artmasına yardım ediyor. Özellikle aynı anda birçok şeyin kontrol edilmesi gereken oyunlar, kişilerin aynı anda birçok işi yapabilme becerisini artıyor, odaklanma kabiliyetini üst düzeye taşıyor. Stres atmaya ve rahatlamaya yardımcı olan oyunlar, yaratıcılığın, hayal gücünün genişlemesini sağlıyor. Birçok oyun, yabancı dilde yazıldığı için oyun oynayanlar dil becerilerini artırıyor. El göz koordinasyonu yükselirken problem çözme becerisinin de sınıf atladığı tespit ediliyor.

Hayal Dünyasına Açılan Kapı: Oyun Hamuru

Oyun hamuru, çocukların hem zihinsel hem de fiziksel gelişimi için fayda sunuyor. Günümüzde her anaokulunda görebileceğiniz hamurlarla oynamasına izin vererek çocukların bu faydalardan yararlanmasına yardım edebilirsiniz. Öncelikle, oyun hamurları hayal gücünün gelişmesine yardım ediyor. Çocuklar, hamurlardan şekiller yaparak yaratıcılıklarının somut ürünler ortaya koymasını sağlıyor. Oyun hamurlarında görülen şekiller yorumlanarak çocukların dünyayı kavrama becerileri geliştiriliyor. Oyun hamurları ince motor becerilerinin daha hızlı ilerlemesine yardım ederken, el kaslarının gelişmesine destek veriyor. Oyun hamurlarıyla oynayan çocuklar okulda kalem tutma gibi temel becerileri daha kolay kazanıyor. Oyun çocukları sakinleştirirken, oyuncuların renkleri öğrenmesine imkan tanıyor. Hamurlarla farklı şekiller yapan, onları hikayeleştiren, yorumlayan çocuklar öz güven elde ederek kişisel gelişimlerinde büyük bir adım atıyor. 2 yaşından itibaren, oyun hamurlarıyla oynanabiliyor ancak çocukların hamurları ağzına atmaması için yetişkin kontrolünde oyunların kurulması önem arz ediyor. Hamurlar, çocuk sağlığına uyumlu ham maddelerden yapılarak piyasaya sunuluyor.

Oyun Oynamak, Çocukların İletişim Kurma Şekli

Oyun, her ne kadar her yaşa dair bir etkinlik olsa da özellikle çocuklar için bir eylemden daha fazlasını ifade ediyor. Çocuklar, oyunla yetişkinlerle iletişim kuruyor. Söyleyemediklerini, söylemek istediklerini açığa çıkarıyor. Duygularını, düşüncelerini oyuncaklar aracılığıyla dışa vuran çocuklarla terapiler bile bu nedenle oyun üzerinden yapılıyor. Oyunlar, çocukların en güçlü sosyalleşme aracı haline geliyor. Oyunla sosyalleşen çocuklar, adaptasyon gibi zorlu süreçleri daha kolay geçiriyor.