İstanbul Turuncu Eşya Depolama

Eşya depolama İstanbul; tarihi dokusu, doğal güzellikleri, balığı, böreği ve daha nice özellikleriyle İstanbul’un en nadide semtlerinden biridir. İstanbul’da ev, villa ve iş yeri taşıma dendiğinde akla ilk gelen firmadır. Eşya depolama evden eve nakliyat konusunda eski bir geçmişe ve tecrübeye sahip olan firmamızla çalışarak sıkıntısız bir taşınma süreci geçirebilirsiniz. Depo alma hizmetimiz dışında; şehirlerarası nakliyat, ofis taşımacılığı, büro taşımacılığı, kurumsal şirketin taşımacılığı, fabrika, fuar, parça eşya, piyano taşımacılığı ve özel taşımacılık hizmetleri de vermekteyiz. Ekspertiz hizmetinden, eşyaların paketlenmesi ve taşınacağı yerde yerleştirilmesine kadar geçen süreçte uzmanpro ve hızlı atik bir ekiple eşyalarınızı sigortalayarak çalışıyoruz. Taşınma işleriniz için bize lütfen telefon, e-mail ya da whatsapp üzerinden ulaşıp bilgi alınız.

İstanbul eşya depolama fiyatları

Fiyatlar 300₺’den başlamaktadır. Depolama sırasında eşyaların ayrı ayrı kolilere konması gerekiyor. Antika eşyalar, cam eşyalar, mutfak eşyaları, elektronik eşyalar, kıyafetler gibi farklı farklı eşyalara sahibiz. Bu eşyaların zarar görmemesi için de ayrı ayrı paketlenmesi gerekir. Kadıköy eşya depolama , taşınma işinde en önemli ve en dikkat edilmesi gerekli olan konulardan bir tanesi olan marangozluk konusuna çok önem verir. Dolaplar, karyolalar, yatak başları ve bazalar, portatif mobilyalar ve çekmeceler özel ambalajlara sarılarak farklı farklı taşınır. Eşyalarınız yeni adresinize taşındığında, marangoz ekibimiz parçaları birleştirerek eski halinde size teslim etmektedir. Ayrıca avize gibi aydınlatma eşyalarınızı ekibimiz yine oldukça dikkatli bir şekilde eski adresinizde söker, muhafazalı bir biçimde ambalajlar ve yeni adresinizde kurulumunu gerçekleştirir.

Ofis Depolama

İstanbul Ofis eşyası depolama firması olarak, son teknolojiyi içeren araçlarımız, zengin ekipmanımız, işimizin gerektirdiği belgelerimiz ve mesleki konu da özel eğitimli deneyimli çalışanlarımızla depolama piyasasında sizlerin memnuniyeti tek amacımız. Ofis eşyası, tekstil, konfeksiyon, hazır giyim ve fuar eşyası gibi sanayi üretimi yapan müşterilerimize de uzman taşımacılık hizmeti veriyoruz. Yapmanız gerekli olan yalnızca bizimle iletişime geçmek. Bizimle tanışın ve mutlu taşının.