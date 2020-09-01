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İstanbul’da Sağanak Ve Dolu Yağışı Etkili Olmaya Başladı


Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da yağış başladı. Etkili olan sağanak yağmur ve dolu ise kameralara yansıdı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da yağış etkili olmaya başladı. Aniden bastıran yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sağanak yağmur yağışla birlikte dolu da yağdı. İstanbul’da etkili olan sağanak yağmur ve dolu ise kameralara yansıdı.

📆 29 Eylül 2020 Salı 13:09   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Fatih Karagümrük 3 2 1 0 7 2 +5 7 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Alanyaspor 3 2 1 0 5 1 +4 7 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 3 2 1 0 5 1 +4 7 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Antalyaspor 3 2 1 0 4 1 +3 7 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Hatayspor 3 2 1 0 3 0 +3 7
6 BB Erzurumspor 3 2 0 1 6 4 +2 6
7 Göztepe 3 1 2 0 8 4 +4 5
8 Fenerbahçe 3 1 2 0 2 1 +1 5
9 Konyaspor 2 1 1 0 4 1 +3 4
10 Trabzonspor 3 1 1 1 4 4 0 4
11 Beşiktaş 3 1 1 1 5 6 -1 4
12 Sivasspor 3 1 1 1 2 3 -1 4
13 Kasımpaşa 3 1 0 2 2 2 0 3
14 Kayserispor 3 1 0 2 2 5 -3 3
15 Gaziantep 3 0 2 1 5 7 -2 2
16 MKE Ankaragücü 2 0 1 1 1 2 -1 1
17 Gençlerbirliği 2 0 1 1 0 2 -2 1
18 Çaykur Rizespor 3 0 1 2 2 5 -3 1 2021-22 1.Lig
19 Yeni Malatyaspor 3 0 1 2 2 7 -5 1
20 Denizlispor 3 0 1 2 1 6 -5 1
21 Başakşehir 3 0 0 3 0 6 -6 0

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