Dekorasyonda Kütük Masa

Günümüzde mobilya ve dekorasyon alanında yaşanan eskiye dönüş ile oldukça büyük ilgi odağı olan kütük masa modelleri son trendler arasında yer almaktadır. Doğal ahşap ürünleri arasında yer alan bu masa türleri, kalın kuturlu tomrukların belirli işlemlerden geçirilerek özel şekillerde kesilmesi ve fırınlarda kurutulması kütük masa oluşumunun ilk adımıdır. Sonrasında yapılan cila ve boya işlemleri ile masa son şekline ulaşmış olmaktadır. Bu masa çeşitleri çoğunlukla şık restoranlarda, evlerde yemek masalarında tercih edilmektedir.

Kütük Masa Özellikleri

Çoğunlukla tek bir parça olarak üretimi gerçekleştirilen bu kütük masa modelleri, çoğunlukla büyük ve kalın yapılı ağaç türleri tercih edilerek üretilir. Doğal ahşap masa olarak da adlandırılan bu masa türleri görsellik açısından oldukça şık bir görünüm sergilemektedir. Üretilen ağaçların doğal yapısının korunması özelliğine sahip bu masa türleri oldukça konforlu özelliklerle donatılmıştır. Üretim aşamasında oldukça kaliteli malzemelerin kullanılması ve özenli bir üretim gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu doğal masa türleri için https://www.salkimorman.com.tr/kutuk-masa.htm sitesinden hizmet alabilirsiniz.