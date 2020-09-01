Ermenistan’ın Azarbeycan’a saldırısı Taksim Meydan’da protesto edildi

Ermenistan’ın saldırısı Taksim Meydan’da protesto edildi – Tıkla İzle
Sabahın erken saatlerinde Ermeni güçleri Azerbaycan mevzileri ve sivil yerleşim yerlerine ateş açması üzerine gerilim yükselmişti. Azerbaycan yönetimi Ermenistan’ın sivillerin bulunduğu bölgeye saldırdığını ve olay yerinde çok sayıda sivilin yaralandığını ve öldüğünü açıklamıştı. Ermenistan’ı protesto etmek için Taksim Meydan’da toplanan yaklaşık 50 kişilik bir grup, ellerinde Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla sloganlar atarak Azerbaycan’a destek verdi. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Ekiplerinin olaya müdahale etmesi sonrasında, grup sessiz bir şekilde dağıldı.
|Sıra
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Fatih Karagümrük
|3
|2
|1
|0
|7
|2
|+5
|7
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
|2
|Alanyaspor
|3
|2
|1
|0
|5
|1
|+4
|7
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Galatasaray
|3
|2
|1
|0
|5
|1
|+4
|7
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Hatayspor
|3
|2
|1
|0
|3
|0
|+3
|7
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
|5
|BB Erzurumspor
|3
|2
|0
|1
|6
|4
|+2
|6
|6
|Göztepe
|3
|1
|2
|0
|8
|4
|+4
|5
|7
|Fenerbahçe
|3
|1
|2
|0
|2
|1
|+1
|5
|8
|Konyaspor
|2
|1
|1
|0
|4
|1
|+3
|4
|9
|Antalyaspor
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|+2
|4
|10
|Trabzonspor
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|11
|Beşiktaş
|3
|1
|1
|1
|5
|6
|-1
|4
|12
|Sivasspor
|3
|1
|1
|1
|2
|3
|-1
|4
|13
|Kasımpaşa
|3
|1
|0
|2
|2
|2
|0
|3
|14
|Kayserispor
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|-3
|3
|15
|Gaziantep
|3
|0
|2
|1
|5
|7
|-2
|2
|16
|MKE Ankaragücü
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|17
|Gençlerbirliği
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|-2
|1
|18
|Çaykur Rizespor
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|2021-22 1.Lig
|19
|Denizlispor
|2
|0
|1
|1
|1
|5
|-4
|1
|20
|Yeni Malatyaspor
|3
|0
|1
|2
|2
|7
|-5
|1
|21
|Başakşehir
|3
|0
|0
|3
|0
|6
|-6
|0
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