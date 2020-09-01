Bostancı’da Balık restauranında çıkan yangın korkuttu

Bostancı’da korkutan yangın – Tıkla İzle
Bostancı’da sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle 7 katlı bir binanın giriş katında bulunan balık restoranında yangın çıktı. Restoranın mutfak kısmında başlayan yangın bacaya sıçradı. Restoranı ve bacayı yoğun duman kapladı. Olay yerine sevk edilen polis ve itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kontrol altına alınan yangın soğutma çalışmaları ile tamamen söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken restoranda ve binanın bacasında maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekti.
|Sıra
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Galatasaray
|2
|2
|0
|0
|5
|1
|+4
|6
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
|2
|Alanyaspor
|2
|2
|0
|0
|4
|0
|+4
|6
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Göztepe
|2
|1
|1
|0
|6
|2
|+4
|4
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Fatih Karagümrük
|2
|1
|1
|0
|5
|2
|+3
|4
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
|5
|Beşiktaş
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|+2
|4
|6
|Antalyaspor
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|+2
|4
|7
|Hatayspor
|2
|1
|1
|0
|2
|0
|+2
|4
|8
|Fenerbahçe
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|4
|9
|Kasımpaşa
|2
|1
|0
|1
|2
|1
|+1
|3
|10
|BB Erzurumspor
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|11
|Sivasspor
|2
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|3
|12
|Kayserispor
|2
|1
|0
|1
|1
|2
|-1
|3
|13
|Konyaspor
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|14
|Gaziantep
|2
|0
|1
|1
|3
|5
|-2
|1
|15
|Trabzonspor
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|-2
|1
|16
|Gençlerbirliği
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|-2
|1
|17
|Yeni Malatyaspor
|2
|0
|1
|1
|1
|4
|-3
|1
|18
|Denizlispor
|2
|0
|1
|1
|1
|5
|-4
|1
|2021-22 1.Lig
|19
|MKE Ankaragücü
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|20
|Çaykur Rizespor
|2
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|0
|21
|Başakşehir
|2
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|0
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