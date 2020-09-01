Çeyiz Sandıkları Boş Kalmasın! Elart
Annelerimizin anneannelerimizin
çeyiz sandıkları içerisinde neler vardı neler. El emeği göz nuru ile ilmek ilmek nakış nakış işlenmiş ürünlerin yerini tutar mı bilmiyoruz ama elart markamızın sandıklarınıza çok yakışacak sayısız önerisi bulunmakta. Bugün değişen istekler ve artan ihtiyaçlar sebebiyle bir çeyiz sandığı içerisine sığmıyor hayaller. Olsun, gelişen hayalleriniz olsun. Biz onları gerçekleştirmek için kesiyoruz, biçiyoruz, üretiyoruz.
Annelerimizin zamanında çeyiz sandıkları kısmına geline damada ait özel eşyalar ve ortak kullanılacak diğer parçalar yer alırdı. Bugün de aynı. Biraz sayıları arttı, biraz boyutları, biraz da hacimleri. Elart de hem sizin hem müstakbel eşinizin hem de birlikte mutlulukla kullanacağınız tekstil ürünlerini değişik tarzlar da kumaşlar da ve renkler de üretiyor ki çeyiz sandığı dolup taşacak. Çeyiz sadece kadınlar için değil, erkekler için de hazırlanır mantığını hiçbir zaman bırakmıyoruz. Elart den kendiniz için birkaç parça alırken eşinizi de unutmamaya çalışın. internet sayfamıza girdiğiniz de sizi birbirinden güzel çeyizlikler beklemektedir. Koleksiyonumuzun en büyük kısmını yatak odasına ayırdık. Yatak odalarımız için albenisi yüksek renklerle bezenmiş, dokusu huzur veren kumaşlardan üretilmiş, tarihi atlasları anımsatacak ürünler ürettik. 8 parçalı olan çeyiz paketlerimizde mevcut 24 parça olanlarıda. İçlerine neler yerleştirdik, biz anlatmayalım, siz Elart.com u incelemeye başlayın. Çeyiz paketlerimiz içinde başlıca yatak örtüsü, örgü battaniye, nevresim, yastık, yastık kılıfı, kırlent bulunmaktadır. Sizin ihtiyaçlarınıza göre çeşitlendirdiğimiz, zevkinize göre renklendirdiğimiz ayrıca içlerinde sizin isteğinize göre düzenlemeniz için sizi özgür bıraktığımız hepsi bir arada çeyiz paketi de dahil tam elli dokuz adet çeyiz paketimiz bulunmaktadır. elart.com Bütün çeyiz paketlerimiz Elart kendi üretim tesislerinde üretilmektedir. %100 yerli malı kullanılmaktadır. En çok tercih ettiğimiz kumaş pamukludur, bunun yanında kadife, polyester, jakarlı örme kadife, jakar kumaş, özel simli jakar örme kadife kumaş da kullanılmaktadır. Çeyiz sandıkları içerisine mutlaka çeşit çeşit battaniyelerimizden en az birini eklemelisiniz. Emboss kumaştan ürettiğimiz battaniyemiz bunlara örnektir. %100 yerli üretim olan emboss battaniyemiz ağırdır, rengini atmaz, ISO 9001 kalite standartlarında üretilmiştir. Üzerindeki desenler sıcak gofre baskıdır. Kullanım süresince sizde tecrübe edeceksiniz ki rengi hiçbir zaman solmayacaktır, deseni bozulmayacaktır. Rengarenk nevresim takımlarımızı da öneririz. Nevresim, çarşaf, 2 kırlentten oluşan 4 parça setimiz%100 ranforce pamuktur. Kanserojen olmadığı gibi alerjenik de değildir. Nevresim takımlarımız da diğer bütün ürünlerimiz gibi kendi üretimimizdir. Gümüş, yeşil ve gül renklerinde üretilmiştir. Battaniye setlerimiz de sizin çeyiziniz için hazırlanmıştır. Tek parça battaniyenin bulunduğu setimiz de mevcuttur, 6 parçadan oluşan battaniye setimizde mevcuttur. İncelemeniz için sizi a davet ediyoruz. elart.com Elart.com da pike setleri, yatak setleri, yatak örtülerini inceleyebilirsiniz. Bornoz setlerimizi havlu setlerimizi ve klozet takımlarımızı ayrı ayrı da gözden geçiriniz. Çeyiz işlerine başlamadan önce nişan setimizi tavsiye ediyoruz. Setimizin içinde seccade, bohça, havlu, kuranı kerim kabı, tesbihlik bulunmaktadır. Ve ahşap sandık detayı ile tarafınıza sunulmaktadır. Saray Krem ve Osmanlı ismini verdiğimiz iki farklı koleksiyonla evinize biraz saray havası katmayı hedefledik. Elart.com da kendinize cibinlik de bulabilirsiniz. Çibinlik ürününde kullanımı kolay görüntüsü zarif bir çizgi yarattık. Sitemizde kendi üretimimiz olan yemek takımları ve salon takımlarını da bulacaksınız. Yemek takımlarımız 1 adet masa örtüsü, 1 adet ranır ve 12 adet peçeteden oluşan Masal Pudra, Lucia Krem, Kösem Pudra, Firuze Krem, Gül Krem renkleri ile bezenmiş ister hediyelik ister misafir karşılama için kullanın diye özenle tasarlanmıştır. Evlenecekseniz veya evinizde değişiklik yapmak istiyorsanız veya başka bir amaçla olsun mutlaka ürünlerimiz ile tanışmanızı size ev tekstili konusundaki görüşlerimizi anlatmayı arzu ediyoruz. Görüşmek dileğiyle
📆 23 Eylül 2020 Çarşamba 16:21 · 💬 0 yorum ·
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