Fenerbahçe, Galatasaray ile oynayacağı derbi maçının hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 3. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.
Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanı Hatayspor karşısında ilk 11’de maça başlayan oyuncular, rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından iki grup halinde pas çalışmaları yaptı. İdman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.
Sarı-lacivertli ekip, Galatasaray maçının hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.
|Sıra
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Galatasaray
|2
|2
|0
|0
|5
|1
|+4
|6
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
|2
|Alanyaspor
|2
|2
|0
|0
|4
|0
|+4
|6
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Göztepe
|2
|1
|1
|0
|6
|2
|+4
|4
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Fatih Karagümrük
|2
|1
|1
|0
|5
|2
|+3
|4
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
|5
|Beşiktaş
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|+2
|4
|6
|Antalyaspor
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|+2
|4
|7
|Hatayspor
|2
|1
|1
|0
|2
|0
|+2
|4
|8
|Fenerbahçe
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|4
|9
|Kasımpaşa
|2
|1
|0
|1
|2
|1
|+1
|3
|10
|BB Erzurumspor
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|11
|Sivasspor
|2
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|3
|12
|Kayserispor
|2
|1
|0
|1
|1
|2
|-1
|3
|13
|Konyaspor
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|14
|Gaziantep
|2
|0
|1
|1
|3
|5
|-2
|1
|15
|Trabzonspor
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|-2
|1
|16
|Gençlerbirliği
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|-2
|1
|17
|Yeni Malatyaspor
|2
|0
|1
|1
|1
|4
|-3
|1
|18
|Denizlispor
|2
|0
|1
|1
|1
|5
|-4
|1
|2021-22 1.Lig
|19
|MKE Ankaragücü
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|20
|Çaykur Rizespor
|2
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|0
|21
|Başakşehir
|2
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|0
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