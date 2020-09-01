ISITMA SİSTEMİNİZİ VERİMLİ KULLANMANIN YOLLARI NELERDİR?

Özellikle soğuk havaların başladığı şu günlerde evinizde veya ofisinizde kısacası ısınmaya ihtiyaç duyduğunuz mekanlarda ısıtmanızı verimli hale getirmenizin bazı ipuçlarını sizler ile paylaşmak istedik.

ISITMA YÖNTEMİNİZİ BELİRLEYİN: İlk yapmanız gereken şey ısınmak adına sadece bir odanın ısınmasına mı yoksa genel olarak tüm mekanlarınızın mı ısınmasına ihtiyaç duyuyorsunuz bunu belirlemeniz gerekir. Örnek vermek gerekirse okula veya işe giderken en çok nerede vakit geçiriyorsanız merkezi ısı kaynağını kapatabilirsiniz. Bu tip bir uygulama sayesinde evinizin tamamını ısıtmak yerine sadece kullanacağınız yeri ısıtarak enerji faturanızı oldukça düşük maliyete çekebilirsiniz.

ISITMA KONTROLLERİ KULLANMANIZ GEREKLİ: Termostat gibi ısıtma kontrollerinizi sağlayan ek malzemeler kullanmanız hem sağlığınız hem de ekonomik çözümler sağlamaya yardım eder.

BÖLGESEL ISINMA: Evinizin en çok kullanılan alanını belirleyerek sadece o bölümü ısıtabilir evinizdeki kişileri o bölgede bulunmaya teşvik ederek tasarruf sağlayabilirsiniz

İZOLASYON: Eviniz veya ofisinizi kışa hazır etmek sizin elinizde ve bunu yapmanın kanıtlanmış yolu izolasyon seçeneğidir. Isının yeterince tutulması adına binanızın yeterince korunaklı olduğundan emin olun. Pencereleriniz tek cam ise çift cam ekleterek ısı kaybını önleyebilirsiniz bu şekilde yeterli ısıtma yöntemleri ile sıcacık hem de ekonomik bir kış geçirmeniz içten değil.

ISINMA PROGRAMLAMASI: Evinizde en çok vakit geçirdiğiniz yerleri belirleyerek program yapın. Örneğin sabah kalktığınızda mutfak, akşam geldiğinizde oturma odası ve yatarken yatak odasını ısıtma gibi doğru program yaparak tasarruf sağlarsınız.

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