Yaşlılıktan Oluşan Eklem Ağrılarına Karşı Nutraxin

Sağlıklı beslenme, vücudumuzun her alanında olduğu gibi kemiklerimiz için de büyük önem taşımaktadır. Dayanıklı, sağlıklı kemiklerimizin olması ve ileriki yaşlarda ortaya çıkan kemik erimesini önlemek için tükettiğimiz besinlerin içerisinde mutlaka kalsiyum, magnezyum, potasyum, Vitamin D, omega-3 olmasına özen göstermeliyiz. Anne karnında başlayan kemik yapısı canlı bir yapıya sahip olduğu için her yaşta önemini yitirmeden devam ettirmektedir. Kemiğin yapısında bulunan kolajen proteini, yapıyı sağlamlaştıran kalsiyum ve fosfattan oluşur. Yaşın ilerlemesinden kaynaklı oluşan kolajen azalması nedeniyle kıkırdak yapısının bozulması ve esnekliğini yitirmesi, eklem yüzeylerinin sürtünmesine ve doğal olarak eklemlerde ağrıya sebep olur. Yaşın ilerlemesiyle kemik erimesi gibi sorunlar da karşımıza çıkmaya başlar. Kemik sağlığı için erken yaşta aldığımız önlemler ileriki yaşlarda karşımıza çıkacak sorunları en aza indirmede yardımcı olur. Kemik sağlığımız için beslenme düzenimiz ile birlikte gerekli görülmesi durumlarında takviye ürünlerde kullanılmalıdır. Bu ürünlerden bir tanesi olan Nutraxin B-OneFormula, kemik sağlığını korumaya ve kemiği onarmaya yardımcı olur. Bu ürün sayesinde kas, kemik ve eklem şikâyetlerimizin önüne geçebilir ve sağlıklı kemik gelişimini destekleyebiliriz.



Kemik Yapısını Güçlendirmeyi İhmal Etmemeliyiz!

Anne karnında başlayan bu serüven, özellikle gelişim çağında yani 15’li yaşlardan 35’li yaşlara kadar büyük önem taşımaktadır. Çünkü 35 yaşından sonra kemik kalitesinde azalmalar yaşanmaya başlar. Bu yaşlar arasında kemiklerimize yapacağımız bütün yatırımlar, ilerleyen yaşlarımızda bizlere daha rahat bir yaşam sunacaktır. Özellikle kadınlardaki östrojen hormonunun menapoz döneminden kaynaklı olarak azalmaya başlaması, kemiklerin zayıflamasına davetiye çıkarır. Erkeklere oranla kadınlarda daha sık rastlanan kemik erimesi sorunu için erken yaşlarda alınan D vitamini ve kalsiyum desteğinin büyük bir önemi vardır. Erken yaşlarda büyük sorunlara sebep olmasa bile, ilerleyen yaşlarda ciddi ve kalıcı hasarlara sebep olabilir. Bu yüzden genç yaşlarımızda kemiklerimize yapacağımız yatırım, ilerleyen yaşlarda bizleri bir- sıfır öne geçirecektir.

Kemik Sağlığını Destekleyen Besinler

Kemik sağlığımızı doğal yollar ile destekleyecek yiyecekler;

Turunçgiller, süt, yumurta, balık, erik ve incir gibi A vitamini açısından zengin yiyecekler,

Kuru baklagiller gibi magnezyum içeren besinler,

Deniz ürünleri, kırmızı et, mantar, ceviz ve badem gibi çinko açısından zengin yiyecekler,

Avokado, patates, yoğurt ve somon gibi potasyum açısından zengin besinler,

Süt ve süt ürünleri, yumurta sarısı, ton balığı, uskumru ve yulaf ezmesi gibi D vitamini açısından zengin besinler,

Ispanak, kuşkonmaz, pancar yaprağı, brokoli, peynir, yumurta, havuç ve şalgam gibi K vitamini içeren besinleri tüketmek kemik sağlığımız açısından yararlı olacaktır.

Tabii günlük hayatımızda düzenli olarak bu besinlerin tamamını alamıyoruz. Bu gibi durumlarda takviye ürünlere başvurabiliriz. Önerilen takviye ürünler içerisinde olan Nutraxin B-OneFormüla, kemiğin güçlenmesini sağlayan D vitamini, kalsiyum, magnezyum, çinko, bakır gibi tüm vitamin ve mineralleri bir arada bulundurur ve Türkiye’de kemik gelişimi için önerilen takviye ürünler arasında içeriğinde Tıp1 kolajen bulunduran ürünler içerisindedir.

Aktif ve hareketli bir yaşam, sağlıklı bir yaşlılık dönemi için vücudunuzun ihtiyacı olan ek vitamin ve gıdaları ihmal etmeyin.