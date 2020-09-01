Kombi E25 Hata Kodu Nedir? Nasıl Çözülür?

Modern teknoloji ürünü kombi cihazlarında dijital gösterge paneli hem kullanım pratikliği hem de güvenliği sağlamaktadır. Yeni nesil teknolojisi sayesinde son derece güvenli bir kombi kullanım imkanı sunan kombi cihazlarında hata kodları ile herhangi bir arıza durumunda anında kullanıcının haberdar olması sağlanabilmektedir. Özellikle de her marka kombi için oluşturulan kombi hata kodu listesi sayesinde cihazda meydana gelen sorunların dijital gösterge panelindeki kod üzerinden kullanıcıya bilgisinin verilmesi sağlanıyor. Bazı hata kodları için kullanıcı müdahalesiyle çözüm sağlanabiliyor olsa da kombi E25 hata kodu için kullanıcı tarafından müdahale edilmesi şansı bulunmamaktadır. Bostancı Demirdöküm Servisi merkezi uzmanları bu konuda profesyonel hizmetleri ile yardımcı oluyor.

Kombi E25 Hata Kodu Nedenleri Nelerdir?

Kombinizin standart kullanımı sırasında gösterge panelinde E25 hata kodunu alıyorsanız, kombinizde temel olarak pompada meydana gelmiş olan teknik bir problemi göstermektedir. Bu nedenle de kombinizin pompasının kontrol edilmesi gerekliliği bulunmaktadır. Kombinizin peteklere ya da su tesisatına sıcak su aktarımını sağlayan pompada meydana gelen arızalar, kullanımı da doğrudan etkileyen sorunlardır. Bu kapsamda da kombi cihazınızda E25 hata kodunu alıyorsanız cihazınızda;

Pompa arızası,

Pompa sıkışması,

Pompanın suyu döndürememesi,

Şeklinde teknik problemler söz konusudur. Bu tip pompa sorunlarına ilişkin olarak bireysel müdahale şansı bulunmamaktadır. Bu nedenle de profesyonel KozyatağıDemirdöküm Kombi Servisi hizmetlerinden destek alınması oldukça büyük bir önem taşımaktadır.

Kombi E25 Hata Kodu Nasıl Çözülür?

Kombinizde pompa kaynaklı bir sorun olduğunu gösteren E25 hata kodunu dijital gösterge ekranında görüyorsanız mutlaka en kısa zaman dilimleri içerisinde profesyonel Baymak Kombi Servisi merkezi hizmetlerimize başvuru gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Uzman teknikerlerimiz, tam donanımlı servis araçları ile kombi servisi uygulamaları yerinde gerçekleştirmektedir. Bu çerçevede de kombinizin E25 hata kodu vermesine yol açan pompa sorunlarına istinaden;

Pompada sıkışma meydana gelmiş ise sıkışıklığa yol açan faktörler ortadan kaldırılır.

Pompa su çeviremiyor ise engel olan teknik sorunlar onarılır.

Pompa arızası söz konusu ise ağırlıklı olarak parça değişimi ile çözüm sağlanır.

Şeklinde müdahaleler gerçekleştirilir. Yapılan müdahalelerde herhangi bir parça değişimi söz konusu olursa bu parça değişimleri yalnızca orijinal yedek parça kullanımı gerçekleştirilerek, değişim işlemleri yerine getirilmektedir.