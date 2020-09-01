İstanbul’da Bu Yollar Belli Saatlerde Trafiğe Kapalı Olacak

İBB’nin düzenlediği Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, 20 Eylül Pazar günü 15. kez start alacak. Tarihi Yarımada’da bazı yollar, 02.00 ile 13.00 saatleri arasında araç trafiğine kapanırken, sporseverler için açılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenecek Vodafone İstanbul Yarı Maratonu’nda 20 Eylül Pazar günü yollar, sporseverler için açılacak.20 Eylül’de koşulacak etkinlik için parkur güzergâhı ve bu güzergâha çıkan yollar, 02.00 ile 13.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak.

World Athletics tarafından Altın Kategori’ye yükseltilerek dünyadaki en iyi 8 Yarı Maraton listesine giren Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, dünyanın en özel parkurlarından Tarihi Yarımada’da yapılacak. Saat 08.45’de elit atletlerin startı ile başlayacak yarı maraton için zaman sınırı dört saat olacak. Koşucular 20 Eylül Pazar günü, 15.00’ a kadar göğüs numaralarını göstererek İETT, metro ve metrobüsten (Marmaray hariç) ücretsiz olarak faydalanabilecek.

YARIŞ GÜZERGAHI

21 km parkurunda koşucular, Yenikapı Etkinlik Alanı’ndan başlayarak Kumkapı, Sarayburnu, Sirkeci istikametinden devam edecek sırasıyla Eminönü, Unkapanı, Fener, Balat, Ayvansaray ve Feshane yönünde Eyüp kavşaktan önce (Feshane binasının bitimine gelen noktadan) yapılacak dönüş ile birlikte başlangıç noktası olan Yenikapı Etkinlik Alanı’nda bitiş çizgisine ulaşacaklar.

KAPATILACAK YOLLAR

21 km’lik yarış parkurunda Sahil Yolu üzerinde 02.00 ile 13.00 arasında şu yollar kapalı olacak:

Samatya güney yol sahil Kennedy güney yol Sirkeci Sultanahmet ayrımı Yenikapı İdo arası

Namık Kemal varyant dönüşleri

Yenikapı etkinlik alanından Namık Kemal varyant güneye bağlantı

Yarı maraton için saat 05.00 ile 13.00 arasında ise şu güzergahlar araç trafiğine kapatılacak:

Yevadut Caddesi çift yönlü olarak 8 Mayıs kavşağa kadar

Ayvansaray Caddesi çift yönlü olarak

D 100 Haliç güney ve Haliç kuzey Ayvansaray Eyüp ayrımları D 100 üzerinden kapatılacak

Atatürk Bulvarından Ragıpgümüşpala Caddesi ve Abdulezelpaşa Caddesi istikametlerine bağlantı yolları

Gülhane Parkı sahil alt girişleri

Cankurtaran(Ahırkapı sokak ve Ahırkapı iskele sokaktan sahil isitkametine dönüş yapılmayacak)

Çatladıkapı (Aksakal sokak ve Küçük Ayasofya caddesinden sahil istikametine dönüş yapılmayacak)

Kumkapı (Işıl sokak, Kumluk alt geçidinden, Kumkapı alt geçidinden sahil kuzey Fatih Belediyesi halı saha çıkışlarından, İskele Meydanı sokaktan sahil kuzeye akım verilmeyecek

Namık Kemal Caddesi sahil Kennedy bağlantısı kapatılacak

Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi bağlantısı kapatılacak (akım varyant üstünden geri döndürülecek)

Reşadiye Caddesi çift yönlü olarak

Ragıpgümüşpala Caddesi çift yönlü olarak

Abdulezelpaşa Caddesi çift yönlü olarak

Kadirhas Caddesi çift yönlü olarak

Mürselpaşa Caddesi çift yönlü olarak

Galata Köprüsü çift yönlü perşembe pazarının olduğu yerden kapatılacak

Ankara Caddesi Hamidiye kavşaktan Sirkeci istikametine kapatılacak

Samatya güney( sahil Kennedy transit yol ile Avrasya acil çıkış dâhil (Avrasya tünel gidiş geliş açık olacak şekilde ) Feshane’ye kadar gidişli gelişli bağlanan tüm yollar trafiğe kapatılacak)

Edirnekapı’ dan Ayvansaray’ a dönüşler kapatılacak



ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Yarı Maraton için sporseverlere açılan, araç trafiğine kapalı olan yollarda ulaşım şu alternatif güzergahlardan sağlanacak: