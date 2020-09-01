Hızlı ve Güvenli Paykwik Satışı

Paykwik gelişen teknoloji ve internetten yapılan online alışverişlerin artmasıyla Avrupa’da yaygın olarak kullanılmaktadır. Almanya merkezli paykwik in resmi ortağı ve Türkiye distirbitörü olan www.paykwikstore.com siz değerli müşterilerimiz için en hızlı, en ucuz ve en güvenilir hizmeti 2016 tarihinden beri deneyimli kadrosuyla hizmet vermektedir. Paykwik kişisel bilgilerinizi asla istemez. Banka kartı veya kredi kartı kullanmanıza gerek yoktur. Para değerinin karşılığı euro cinsindendir. 14 haneli dijital kod dan oluşmakdır. 3. kişilerle asla bilgileriniz paylaşılmaz.

Paykwik nasıl çalışır ? Nedir ?

Paykwik ön ödemeli bir karttır. Kredi kartı ve banka kartı bilgilerinizi vermeden SSL sertifikalı güvenilir ve hızlı sitemizden ihtiyaçlarınız doğrultusunda miktarı belirleyebilirsiniz. www.paykwikstore.com deneyimli kadrosuyla bütün sorularınızı yanıtlamak için 7/24 hizmetinizdedir. Paykwik kartı kullananların en büyük avantajlarından biri gizlilik esasıdır ve kredi kartı ve banka kartı gibi hizmetleri alırken ödediğiniz komisyon ve bedelleri ödemezsiniz. Kartı kullanırken kişisel verilerinizi (adress, telefon vb.) kullanmanıza gerek yoktur. Kartın pin kodunu girmeniz yeterlidir.

Resmi Paykwik Siteleri

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