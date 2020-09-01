Orkide Çiçeği Bakımı

Orkide, hassas ve çiçekli bir bitkidir ve süs çiçekleri sınıfında yer almaktadır. Orkide türleri, iklimlere ve tohum yapılarına göre değişiklik göstermekle birlikte, genel duruşları ve çiçek açma şekilleri ile birbirlerine benzemektedir. Orkideler, ilaç sanayisinden süs bitkisi ve esanslara kadar oldukça geniş bir kullanım yelpazesine sahiptir. Evinizin dekorasyonu güzel bir bitkiyle taçlandırmak veya sevdiğiniz birine güzel bir jest yapmak için https://www.tazecicek.com/ ‘ dan sağlıklı ve hoş kokulu orkide seçeneklerine ulaşabilirsiniz. Tabii her bitki gibi orkidenin de iyi ve doğru bir bakıma ihtiyacı vardır. Aksi takdirde hızlı bir şekilde ölebilecek bir bitkidir.

Saksı seçimine özen gösterilmelidir.

Orkidenizin sağlığını rahatlıkla kontrol edebilmek için şeffaf bir saksı seçmelisiniz. Orkide, kökten güneş ışığı almayı seven bir çiçek türüdür. Kullanacağınız şeffaf saksı, kök kısmını rahatlıkla kontrol edebilmenize yardımcı olacaktır. Saksı seçerken dikkat etmeniz gereken bir diğer konu ise saksının boyutudur. Saksınızın küçük olması oldukça önemlidir çünkü orkide kökleri büyük alana yayılmayı seven bir bitki türü değildir, aksine dar alanda iç içe geçerek güvenli bir ortam yaratarak büyümeyi severler. Bu nedenle eğer büyük bir saksı seçimi yaparsanız orkideniz çiçeklerini dökebilir.

Saksı seçiminde son olarak drenaj deliklerine dikkat etmelisiniz. Orkide kökleri bakımından su almayı seven bir bitki olmasına rağmen fazla suyu seven bir bitki değildir. Fazla suyun deliklerden dışarı çıkması bitkinin köklerini rahatlatır.

Yerleşim yeri ışıklı ve havadar olmalıdır.

Orkide direk olarak güneş ışığının altında kalmayı sevmez fakat gün ışığından faydalanabilmesi için aydınlık ışık alan ve havadar bir ortamda bulunmalıdır. Orkidenizi bulunduracağınız odanın 15- 25 derece civarı bir sıcaklıkta olması gerekmektedir. Sevdiği ortalama sıcaklık sayesinde hem yaz hem kış bitkisi olarak kullanılabilmektedir fakat orkidenizin yerini sürekli olarak değiştirmeniz çiçeklerini dökmesine neden olacaktır. Bu yüzden sabit bir konumda durması önemlidir. Eğer orkidenizin rengi koyulaştıysa yeterli ışık almadığını anlayabilirsiniz.

Sulama sıklığına dikkat edilmelidir.

Orkide için ideal sulama dengesi, 4 ila 7 günde bir sulamaktır. Orkidenin toprağı sürekli nemli olmalıdır fakat fazla su çiçeğinizi öldürebilir. Ayrıca bitkiniz kuraklama durumunda da hızlı tepki verecektir. Orkidenizi sularken mevsim etkeni göz önünde bulundurulmalıdır. Yaz aylarında daha çok su isteyebilecek olan bitkiniz kış aylarında daha az isteyebilir.

Gereğinden fazla gübreleme yapmayın.

Orkide bakımında gübrelemede aşırıya kaçmanız olumsuz sonuç verebilir. Bitkinizi yaklaşık olarak haftada bir gübrelemek yeterli olacaktır. Fazlası bitkinize zarar verebilir.