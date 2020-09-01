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Kadıköy’de gece saat 03:00 te genç kıza dehşeti yaşatan zanlılar, polis tarafından yakalandı


Kadıköy’de taksiye binmek isteyen 22 yaşındaki genç kız Nagehan B.’yı taciz ve darp eden iki zanlı, polis tarafından yakalandı.

Bostancı’da 29 Ağustos’ta arkadaşlarıyla buluşan Nagehan B., gece 03.00 sıralarında evine dönmek için taksiye binmek istedi. Otobüs durağında taksi bekleyen genç kız, iki şahsın tacizine uğradı. Şahıslar ardından genç kızın yüzüne tekme ve yumruk atarak darp etti. Genç kız olayın ardından Sakarya’daki ailesinin yanına sığındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, genç kıza dehşeti yaşatan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Saldırganlar Tarık Ö. ve Ramazan S., polis tarafından Kadıköy’de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

📆 02 Eylül 2020 Çarşamba 21:03   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Başakşehir 34 20 9 5 65 34 +31 69 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor[a] 34 18 11 5 76 42 +34 65
3 Beşiktaş 34 19 5 10 59 40 +19 62 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Sivasspor 34 17 9 8 55 38 +17 60 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması
5 Alanyaspor 34 16 9 9 61 37 +24 57 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
6 Galatasaray 34 15 11 8 55 37 +18 56 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
7 Fenerbahçe 34 15 8 11 58 46 +12 53
8 Gaziantep 34 11 13 10 49 50 -1 46
9 Antalyaspor 34 11 12 11 41 52 -11 45
10 Kasımpaşa 34 12 7 15 53 58 -5 43
11 Göztepe 34 11 9 14 44 49 -5 42
12 Gençlerbirliği 34 9 9 16 39 56 -17 36[b]
13 Konyaspor 34 8 12 14 36 52 -16 36[b]
14 Denizlispor 34 9 8 17 31 48 -17 35[c]
15 Çaykur Rizespor 34 10 5 19 38 57 -19 35[c]
16 Yeni Malatyaspor 34 8 8 18 44 51 -7 32[d] Küme düşme kaldırıldığı için ligde kaldı.[2]
17 Kayserispor 34 8 8 18 40 72 -32 32[d]
18 MKE Ankaragücü 34 7 11 16 31 56 -25 32[d]

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