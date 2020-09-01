Kadıköy’de gece saat 03:00 te genç kıza dehşeti yaşatan zanlılar, polis tarafından yakalandı

Kadıköy’de taksiye binmek isteyen 22 yaşındaki genç kız Nagehan B.’yı taciz ve darp eden iki zanlı, polis tarafından yakalandı.

Bostancı’da 29 Ağustos’ta arkadaşlarıyla buluşan Nagehan B., gece 03.00 sıralarında evine dönmek için taksiye binmek istedi. Otobüs durağında taksi bekleyen genç kız, iki şahsın tacizine uğradı. Şahıslar ardından genç kızın yüzüne tekme ve yumruk atarak darp etti. Genç kız olayın ardından Sakarya’daki ailesinin yanına sığındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, genç kıza dehşeti yaşatan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Saldırganlar Tarık Ö. ve Ramazan S., polis tarafından Kadıköy’de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.