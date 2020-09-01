Fenerbahçe, Türk futbol tarihinin en değerli kulübü oldu

Fenerbahçe’nin Borsa değeri kulübü en değerli noktaya ulaştı. Borsa İstanbul’daki değerinin 3 milyar TL’yi aşmasıyla Fenerbahçe, Türk futbol tarihinin en değerli kulübü oldu.

Yeni sezona iddialı bir hazırlık yapan kulüp ekonomik veriler bakımından da rakiplerini ara açık geride bıraktı. Fenerbahçe, Borsa’da değerini 3 milyar TL’nin üstüne taşıyarak, Türk futbol tarihinin en değerli kulübü oldu. Fenerbahçe’yi, 1 milyar 790 milyon TL ile Galatasaray, 1 milyar 250 milyon TL ile Trabzonspor ve 782,4 milyon TL ile Beşiktaş takip etti.