MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Sağlık » Masaj türleri ve faydaları
Masaj türleri ve faydaları


Kadıköy Masöz ile klasik masaj yaptırmak istiyorsunuz fakat bu masaj türünün tam olarak ne anlama geldiği konusunda en ufak bir fikriniz yok mu? İşte sizlere klasik masaj nedir ve nasıl yapılır gibi sorularınızın cevabını bulabileceğiniz bir konu. Şimdiden bol masajlı günler dileriz Klasik masajlar, genel anlamda sert vuruşlar, dairesel hareketler ve ovma gibi anlamlara genel masaj türüdür. Vücuda kısmen ya da tamamen uygulanmak sureti ile bu masaj türü ortaya çıkmıştır.

Aynı zamanda bu masaja halk arasında spor masajıda denilebilmektedir. Sporcu insanların fiziksel gelişimleri için son derece önemli bir etken olan klasik masaj, tansiyonu düzenleme ve kas ağrılarını giderme konusunda birebirdir. Sadece bununla kalmayan klasik masaj adı altında uygulanacak olan işlemlerde kan dolaşımının hızlanması ve vücuda rahatlama hissinin gelmesi de sağlanmaktadır.

Kadıköy Masöz Bayan

Profesyonel Hizmet Veren Ve konusunda uzman bir masöz  kriterlerine uygun olduğumu ilk önce sizlere iletmek isterim.  Kadıköy de kendi yerimde masaj hizmeti vermekteyim;

Kendimden bahsetmek gerekirse ilan başlığımda yazdığım gibi masaj eğitimi almış profesyonel masaj hizmeti vermekteyim. Arıca masöz bayan lık haricinde terapistlik yapmaktayım bu yüzden görüşmelerimi çok sık yapmıyorum.

Uzman olarak yaptığım Masajımla kendinize ödül vermek isterseniz beni aramanız ve randevu almanız yeterli

Kadıköy Masöz olmak için, hep bilinen ve ne dense eğitimli eğitimsiz her bayanın masöz olarak ilan verdikleri biliniyor fakat masöz gerçek anlamda terapist dir ve bu meslek ile ilgili bir çok masöz kursları bulunmak da peki masöz nedir derseniz, Masöz Bayan dır, Masör Erkek dir, Ve her ikisinde masaj eğitimi almış ister spor masajı veya klasik masaj gibi bir çok masaj tekniği bilen kişilere denir günümüzde eğitim almamış bir çok kişiler var ve bu kişilere dikkat edilmesi gerekiyor tabi kaliteli bir masaj senası istiyorsanız araştırmak ve doğru masöz ü bulmak gerekiyor masaj sağlık dır.

📆 02 Eylül 2020 Çarşamba 15:13   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Başakşehir 34 20 9 5 65 34 +31 69 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor[a] 34 18 11 5 76 42 +34 65
3 Beşiktaş 34 19 5 10 59 40 +19 62 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Sivasspor 34 17 9 8 55 38 +17 60 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması
5 Alanyaspor 34 16 9 9 61 37 +24 57 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
6 Galatasaray 34 15 11 8 55 37 +18 56 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
7 Fenerbahçe 34 15 8 11 58 46 +12 53
8 Gaziantep 34 11 13 10 49 50 -1 46
9 Antalyaspor 34 11 12 11 41 52 -11 45
10 Kasımpaşa 34 12 7 15 53 58 -5 43
11 Göztepe 34 11 9 14 44 49 -5 42
12 Gençlerbirliği 34 9 9 16 39 56 -17 36[b]
13 Konyaspor 34 8 12 14 36 52 -16 36[b]
14 Denizlispor 34 9 8 17 31 48 -17 35[c]
15 Çaykur Rizespor 34 10 5 19 38 57 -19 35[c]
16 Yeni Malatyaspor 34 8 8 18 44 51 -7 32[d] Küme düşme kaldırıldığı için ligde kaldı.[2]
17 Kayserispor 34 8 8 18 40 72 -32 32[d]
18 MKE Ankaragücü 34 7 11 16 31 56 -25 32[d]

BAĞLANTILAR