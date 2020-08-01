MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Basında Kadıköy, Belediye, Erenköy, Etkinlikler, Fenerbahçe, Feneryolu, Fikirtepe, Genel, Manşet, Sivil Toplum, Suadiye, Toplum » KADIKÖY, ZAFER BAYRAMINI KENDİNE YARAŞIR ŞEKİLDE KUTLAYACAK
KADIKÖY, ZAFER BAYRAMINI KENDİNE YARAŞIR ŞEKİLDE KUTLAYACAK


Milli mücadelenin kaderini değiştiren büyük zaferin 98. yılı Kadıköy’de coşkuyla kutlanacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı, Kadıköy Belediyesi tarafından “Bu Zafer Hepimizin’ sloganıyla klasik otomobiller ve araçlardan oluşan konvoy ile kutlanacak. Kutlamalar kapsamında Fikirtepe’de sosyal mesafeli Zafer Alayı düzenlenecek.

KLASİK OTOMOBİLLERLE BAĞDAT CADDESİNDE ZAFER TURU

30 Ağustos Zafer Bayramı, Kadıköy Belediyesi tarafından “Bu Zafer Hepimizin’ sloganıyla Kadıköy’de coşkuyla kutlanacak. 30 Ağustos Pazar günü saat 11:30’da Kalamış’tan hareket edecek Zafer Tırı’na İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği’nin (İKOD) bir döneme damgasını vurmuş nostaljik arabaları eşlik edecek. Zafer Bayramını kutlamak isteyen yurttaşlar, arabaları, motosikletleri ve bisikletleriyle konvoya katılabilecek. Bağdat Caddesi boyunca ilerleyecek konvoy Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumunda son bulacak.

FİKİRTEPE’DE ZAFER ALAYI

Kutlamalar kapsamında saat 20.00’de de Fikirtepe Mandıra Caddesinde sosyal mesafe kurallarına uygun Zafer Alayı düzenlenecek. Merdivenköy’de bulunan Kadıköy Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi önünden başlayacak kortej, Fikirtepe Köprüsünde son bulacak.

‘ZAFERİMİZİ KUTLAMAYA PANDEMİ ENGEL DEĞİL’

Kadıköy’de düzenlenecek etkinlikle ilgili konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı “Pandemi döneminde zor ve dikkatli olmamız gereken günlerden geçiyoruz. Ancak bu Zafer Bayramımızı kutlamamıza engel değil. Nasıl 23 Nisan’ı, 19 Mayıs’ı evlerimizden, balkonlarımızdan coşku ile kutladıysak, 30 Ağustos’u da araçlarımızla yine coşkuyla kutlayacağız. Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak zafer alayı düzenleyeceğiz. Kadıköy’deki Zafer Bayramı kutlamalarına yurttaşlarımız da araçları ile eşlik edebilir, bu coşkuyu bizimle paylaşabilir” dedi.

Galeri
📆 28 Ağustos 2020 Cuma 16:14   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Başakşehir 34 20 9 5 65 34 +31 69 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor[a] 34 18 11 5 76 42 +34 65
3 Beşiktaş 34 19 5 10 59 40 +19 62 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Sivasspor 34 17 9 8 55 38 +17 60 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması
5 Alanyaspor 34 16 9 9 61 37 +24 57 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
6 Galatasaray 34 15 11 8 55 37 +18 56 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
7 Fenerbahçe 34 15 8 11 58 46 +12 53
8 Gaziantep 34 11 13 10 49 50 -1 46
9 Antalyaspor 34 11 12 11 41 52 -11 45
10 Kasımpaşa 34 12 7 15 53 58 -5 43
11 Göztepe 34 11 9 14 44 49 -5 42
12 Gençlerbirliği 34 9 9 16 39 56 -17 36[b]
13 Konyaspor 34 8 12 14 36 52 -16 36[b]
14 Denizlispor 34 9 8 17 31 48 -17 35[c]
15 Çaykur Rizespor 34 10 5 19 38 57 -19 35[c]
16 Yeni Malatyaspor 34 8 8 18 44 51 -7 32[d] Küme düşme kaldırıldığı için ligde kaldı.[2]
17 Kayserispor 34 8 8 18 40 72 -32 32[d]
18 MKE Ankaragücü 34 7 11 16 31 56 -25 32[d]

BAĞLANTILAR