Kadıköy’de “Türkiye Güven Huzur Uygulaması” yapıldı

Türkiye Güven Huzur Uygulaması kapsamında Kadıköy’de polis ekipleri denetim gerçekleştirdi. Polis helikopterinin de havadan destek verdiği uygulamada araçlar da arama yapılırken vatandaşların GBT’leri sorgulandı.
Türkiye Güven Huzur Uygulaması kapsamında İstanbul’un birçok noktasında eş zamanlı denetim gerçekleştirildi. Saat 10.00’da başlayan uygulamaya çok sayıda polis ekibi katıldı. Kadıköy’deki uygulama noktasında araçları durduran polis, didik didik arama gerçekleştirdi. Aramalar sürdüğü esnada vatandaşların da GBT’si sorgulandı.
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Başakşehir
|34
|20
|9
|5
|65
|34
|+31
|69
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
|2
|Trabzonspor[a]
|34
|18
|11
|5
|76
|42
|+34
|65
|3
|Beşiktaş
|34
|19
|5
|10
|59
|40
|+19
|62
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|4
|Sivasspor
|34
|17
|9
|8
|55
|38
|+17
|60
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması
|5
|Alanyaspor
|34
|16
|9
|9
|61
|37
|+24
|57
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
|6
|Galatasaray
|34
|15
|11
|8
|55
|37
|+18
|56
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
|7
|Fenerbahçe
|34
|15
|8
|11
|58
|46
|+12
|53
|8
|Gaziantep
|34
|11
|13
|10
|49
|50
|-1
|46
|9
|Antalyaspor
|34
|11
|12
|11
|41
|52
|-11
|45
|10
|Kasımpaşa
|34
|12
|7
|15
|53
|58
|-5
|43
|11
|Göztepe
|34
|11
|9
|14
|44
|49
|-5
|42
|12
|Gençlerbirliği
|34
|9
|9
|16
|39
|56
|-17
|36[b]
|13
|Konyaspor
|34
|8
|12
|14
|36
|52
|-16
|36[b]
|14
|Denizlispor
|34
|9
|8
|17
|31
|48
|-17
|35[c]
|15
|Çaykur Rizespor
|34
|10
|5
|19
|38
|57
|-19
|35[c]
|16
|Yeni Malatyaspor
|34
|8
|8
|18
|44
|51
|-7
|32[d]
|Küme düşme kaldırıldığı için ligde kaldı.[2]
|17
|Kayserispor
|34
|8
|8
|18
|40
|72
|-32
|32[d]
|18
|MKE Ankaragücü
|34
|7
|11
|16
|31
|56
|-25
|32[d]
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