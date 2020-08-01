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Ahmet Şimşek Koleji
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KADIKÖY VE ÜSKÜDARLI YAZARLAR KİTAPLARINI İMZALADI


Kadıköylü yazarlar Meral Kurulay ve Zeynep Kasap ile Üsküdarlı yazar Kerime Ural Cengiz, 23 Ağustos günü, “Cumba’dan Kadınlar Kalemleriyle Doğuyor” başlıklı etkinlikte kitaplarını imzaladı. Cumba Kültür Sanat Platformu tarafından Üsküdar’da, Hanımeli Kafe’de düzenlenen etkinlikte kitap severler, yazarları yalnız bırakmadı. 

İmza gününde Meral Kurulay, “Bana Hikaye Anlatma”; Kerime Ural Cengiz, “Toprağın Elleri” ve Zeynep Kasap, “Mut” başlıklı kitabını imzalarken, okurlarıyla sohbet etti; soruları yanıtladı. Etkinlikte, Kirpi Edebiyat Dergisi yayın yönetmeni Mehmet Özgür Ersan, anılan derginin editörlerinden Funda Ergenekon ve  Cumba Kültür Sanat Platformu kurucusu Deniz Kaptan hazır bulundu. Kitap ile kahvenin buluştuğu samimi bir ortamda geçen etkinlikte ayrıca, şiirler okundu.

Yazarların, etkinlikle ilgili olarak yaptıkları ortak açıklama ise şöyle:

“Amacımız kitaplarımızı bir araya getirip yeni bir söz söylemek. Ayrıca, pandemi nedeniyle bunalmış olan okurlarımıza nefes aldırmak. Güzel ve anlamlı bir buluşma oldu. Yanımızda olan ve etkinliğimize destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Kadınlar yazacak, kadınlar çoğalacak ve dünya güzelleşecek. Sanat varsa, hayat vardır!”

Etkinliği düzenleyen Cumba Kültür Sanat Platformu, Üsküdar’da faaliyet göstermekte olup, bünyesinde çoğunluğu ev kadınlarından oluşan tiyatro topluluğu bulunuyor.

Haber: Ahmet Zeki Yeşil

Galeri
📆 24 Ağustos 2020 Pazartesi 15:52   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Başakşehir 34 20 9 5 65 34 +31 69 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor[a] 34 18 11 5 76 42 +34 65
3 Beşiktaş 34 19 5 10 59 40 +19 62 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Sivasspor 34 17 9 8 55 38 +17 60 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması
5 Alanyaspor 34 16 9 9 61 37 +24 57 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
6 Galatasaray 34 15 11 8 55 37 +18 56 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
7 Fenerbahçe 34 15 8 11 58 46 +12 53
8 Gaziantep 34 11 13 10 49 50 -1 46
9 Antalyaspor 34 11 12 11 41 52 -11 45
10 Kasımpaşa 34 12 7 15 53 58 -5 43
11 Göztepe 34 11 9 14 44 49 -5 42
12 Gençlerbirliği 34 9 9 16 39 56 -17 36[b]
13 Konyaspor 34 8 12 14 36 52 -16 36[b]
14 Denizlispor 34 9 8 17 31 48 -17 35[c]
15 Çaykur Rizespor 34 10 5 19 38 57 -19 35[c]
16 Yeni Malatyaspor 34 8 8 18 44 51 -7 32[d] Küme düşme kaldırıldığı için ligde kaldı.[2]
17 Kayserispor 34 8 8 18 40 72 -32 32[d]
18 MKE Ankaragücü 34 7 11 16 31 56 -25 32[d]

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