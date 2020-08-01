Google Play Store indir

Google Play Store, Google’ın Android sertifikalı cihazlara önceden yüklenmiş olan resmi bir uygulama mağazasıdır. Uygulamalar, kitaplar, müzikler, dergiler, televizyon programları ve filmler de dahil olmak üzere Google Play Store’daki içeriğe erişim sağlar.

Cihazınızdan Play Store uygulamasına giriş yapın.

Uygulamalar bölümünü seçin.

Google Play Store’a tıklayın.

Tıkladıktan sonra uygulama açılacaktır, indirmek için içerikleri arayabilirsiniz.

Başlangıçta Google tarafından Android Market olarak adlandırılan ve anılan Google Play Store, Google’ın Android uygulamaları, oyunları, kitapları, müzikleri ve Android destekli telefonunuz veya tabletiniz için diğer içerikler için resmi mağazası ve portalıdır. Apple’ın App Store’u olduğu gibi, Google’da Google Play Store’a sahiptir. Bunun haricinde indirgeek.com gibi apk indir ’me sitelerinide kullanabilirsiniz.

Google Play Store’un Özellikleri Nelerdir?

Google Play Store’un özellikleri aşağıdaki gibidir:

Play Store, gösterilen bazı içeriklere yaş sınırı koyar.

Uygulama satın alımlarda şifre kontrolü yapar.

Bakiye ve harcama geçmişinin görüntülenmesine olanak tanır.

Tüm Android cihazlar görünür.

Telefona bilgisayar üzerinden uygulama yüklenebilir.

İade talebi yapma imkanı sunar.

Google Cihazımı Bul ile uzaktan erişim sağlanabilir.

Android cihazı menülerden kalkabilir.

İstenmeyen uygulamalar hesaptan kaldırılır.

Editörler tarafından sunulan uygulamalar görünür.

Uygulama ismine göre arama yapılır.

Oyunlar dışında var olan popüler uygulamalar görünür.

Tek bir uygulamanın otomotik güncelleşme alması engellenir.

Ülkemizde var olmayan bir uygulama kolaylıkla yüklenir.

Popüler uygulamalar görünür.

Promosyon kodu tanımlanır.

Güncelleme bildirimleri kapanabilir.

Play Store APK indir – https://indirgeek.com/play-store/