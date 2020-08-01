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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Teknoloji » Google Play Store indir
Google Play Store indir


Google Play Store, Google’ın Android sertifikalı cihazlara önceden yüklenmiş olan resmi bir uygulama mağazasıdır. Uygulamalar, kitaplar, müzikler, dergiler, televizyon programları ve filmler de dahil olmak üzere Google Play Store’daki içeriğe erişim sağlar.

  • Cihazınızdan Play Store uygulamasına giriş yapın.
  • Uygulamalar bölümünü seçin.
  • Google Play Store’a tıklayın.
  • Tıkladıktan sonra uygulama açılacaktır, indirmek için içerikleri arayabilirsiniz.

Başlangıçta Google tarafından Android Market olarak adlandırılan ve anılan Google Play Store, Google’ın Android uygulamaları, oyunları, kitapları, müzikleri ve Android destekli telefonunuz veya tabletiniz için diğer içerikler için resmi mağazası ve portalıdır. Apple’ın App Store’u olduğu gibi, Google’da Google Play Store’a sahiptir. Bunun haricinde indirgeek.com gibi apk indir ’me sitelerinide kullanabilirsiniz.

Google Play Store’un Özellikleri Nelerdir?

Google Play Store’un özellikleri aşağıdaki gibidir:

  • Play Store, gösterilen bazı içeriklere yaş sınırı koyar.
  • Uygulama satın alımlarda şifre kontrolü yapar.
  • Bakiye ve harcama geçmişinin görüntülenmesine olanak tanır.
  • Tüm Android cihazlar görünür.
  • Telefona bilgisayar üzerinden uygulama yüklenebilir.
  • İade talebi yapma imkanı sunar.
  • Google Cihazımı Bul ile uzaktan erişim sağlanabilir.
  • Android cihazı menülerden kalkabilir.
  • İstenmeyen uygulamalar hesaptan kaldırılır.
  • Editörler tarafından sunulan uygulamalar görünür.
  • Uygulama ismine göre arama yapılır.
  • Oyunlar dışında var olan popüler uygulamalar görünür.
  • Tek bir uygulamanın otomotik güncelleşme alması engellenir.
  • Ülkemizde var olmayan bir uygulama kolaylıkla yüklenir.
  • Popüler uygulamalar görünür.
  • Promosyon kodu tanımlanır.
  • Güncelleme bildirimleri kapanabilir.

Play Store APK indir – https://indirgeek.com/play-store/

📆 19 Ağustos 2020 Çarşamba 20:05   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Başakşehir 34 20 9 5 65 34 +31 69 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor[a] 34 18 11 5 76 42 +34 65
3 Beşiktaş 34 19 5 10 59 40 +19 62 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Sivasspor 34 17 9 8 55 38 +17 60 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması
5 Alanyaspor 34 16 9 9 61 37 +24 57 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
6 Galatasaray 34 15 11 8 55 37 +18 56 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
7 Fenerbahçe 34 15 8 11 58 46 +12 53
8 Gaziantep 34 11 13 10 49 50 -1 46
9 Antalyaspor 34 11 12 11 41 52 -11 45
10 Kasımpaşa 34 12 7 15 53 58 -5 43
11 Göztepe 34 11 9 14 44 49 -5 42
12 Gençlerbirliği 34 9 9 16 39 56 -17 36[b]
13 Konyaspor 34 8 12 14 36 52 -16 36[b]
14 Denizlispor 34 9 8 17 31 48 -17 35[c]
15 Çaykur Rizespor 34 10 5 19 38 57 -19 35[c]
16 Yeni Malatyaspor 34 8 8 18 44 51 -7 32[d] Küme düşme kaldırıldığı için ligde kaldı.[2]
17 Kayserispor 34 8 8 18 40 72 -32 32[d]
18 MKE Ankaragücü 34 7 11 16 31 56 -25 32[d]

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