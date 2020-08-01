Google Play Store indir

Google Play Store, Google’ın Android sertifikalı cihazlara önceden yüklenmiş olan resmi bir uygulama mağazasıdır. Uygulamalar, kitaplar, müzikler, dergiler, televizyon programları ve filmler de dahil olmak üzere Google Play Store’daki içeriğe erişim sağlar.
Başlangıçta Google tarafından Android Market olarak adlandırılan ve anılan Google Play Store, Google’ın Android uygulamaları, oyunları, kitapları, müzikleri ve Android destekli telefonunuz veya tabletiniz için diğer içerikler için resmi mağazası ve portalıdır. Apple’ın App Store’u olduğu gibi, Google’da Google Play Store’a sahiptir. Bunun haricinde indirgeek.com gibi apk indir ’me sitelerinide kullanabilirsiniz.
Google Play Store’un Özellikleri Nelerdir?
Google Play Store’un özellikleri aşağıdaki gibidir:
Play Store APK indir – https://indirgeek.com/play-store/
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Başakşehir
|34
|20
|9
|5
|65
|34
|+31
|69
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
|2
|Trabzonspor[a]
|34
|18
|11
|5
|76
|42
|+34
|65
|3
|Beşiktaş
|34
|19
|5
|10
|59
|40
|+19
|62
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|4
|Sivasspor
|34
|17
|9
|8
|55
|38
|+17
|60
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması
|5
|Alanyaspor
|34
|16
|9
|9
|61
|37
|+24
|57
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
|6
|Galatasaray
|34
|15
|11
|8
|55
|37
|+18
|56
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
|7
|Fenerbahçe
|34
|15
|8
|11
|58
|46
|+12
|53
|8
|Gaziantep
|34
|11
|13
|10
|49
|50
|-1
|46
|9
|Antalyaspor
|34
|11
|12
|11
|41
|52
|-11
|45
|10
|Kasımpaşa
|34
|12
|7
|15
|53
|58
|-5
|43
|11
|Göztepe
|34
|11
|9
|14
|44
|49
|-5
|42
|12
|Gençlerbirliği
|34
|9
|9
|16
|39
|56
|-17
|36[b]
|13
|Konyaspor
|34
|8
|12
|14
|36
|52
|-16
|36[b]
|14
|Denizlispor
|34
|9
|8
|17
|31
|48
|-17
|35[c]
|15
|Çaykur Rizespor
|34
|10
|5
|19
|38
|57
|-19
|35[c]
|16
|Yeni Malatyaspor
|34
|8
|8
|18
|44
|51
|-7
|32[d]
|Küme düşme kaldırıldığı için ligde kaldı.[2]
|17
|Kayserispor
|34
|8
|8
|18
|40
|72
|-32
|32[d]
|18
|MKE Ankaragücü
|34
|7
|11
|16
|31
|56
|-25
|32[d]
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